ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は４１４ドル高 シカゴ日経平均先物は５万ドル台回復
NY株式26日（NY時間15:17）（日本時間05:17）
ダウ平均 47526.59（+414.14 +0.88%）
ナスダック 23270.70（+245.11 +1.06%）
CME日経平均先物 50170（大証終比：+490 +0.98%）
欧州株式26日終値
英FT100 9691.58（+82.05 +0.85%）
独DAX 23726.22（+261.59 +1.11%）
仏CAC40 8096.43（+70.63 +0.88%）
米国債利回り
2年債 3.479（+0.021）
10年債 3.994（-0.002）
30年債 4.641（-0.008）
期待インフレ率 2.238（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.671（-0.001）
英 国 4.423（-0.071）
カナダ 3.135（-0.013）
豪 州 4.529（+0.101）
日 本 1.803（+0.004）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.71（+0.76 +1.31%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4197.60（+20.30 +0.49%）
ビットコイン（ドル）
89980.94（+2978.68 +3.42%）
（円建・参考値）
1407万6618円（+465985 +3.42%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
