NY株式26日（NY時間15:17）（日本時間05:17）
ダウ平均　　　47526.59（+414.14　+0.88%）
ナスダック　　　23270.70（+245.11　+1.06%）
CME日経平均先物　50170（大証終比：+490　+0.98%）

欧州株式26日終値
英FT100　 9691.58（+82.05　+0.85%）
独DAX　 23726.22（+261.59　+1.11%）
仏CAC40　 8096.43（+70.63　+0.88%）

米国債利回り
2年債　 　3.479（+0.021）
10年債　 　3.994（-0.002）
30年債　 　4.641（-0.008）
期待インフレ率　 　2.238（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.671（-0.001）
英　国　　4.423（-0.071）
カナダ　　3.135（-0.013）
豪　州　　4.529（+0.101）
日　本　　1.803（+0.004）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.71（+0.76　+1.31%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4197.60（+20.30　+0.49%）

ビットコイン（ドル）
89980.94（+2978.68　+3.42%）
（円建・参考値）
1407万6618円（+465985　+3.42%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ