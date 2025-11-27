フランクフルトvsアタランタ スタメン発表
[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](コメルツバンク・アレーナ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 33 イェンス・グラール
GK 40 カウア・サントス
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 24 オーレリオ・ブタ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 15 エリス・スキリ
MF 22 ティモシー・チャンドラー
MF 45 M. Dills
FW 17 エリェ・ワイ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
MF 11 アデモラ・ルックマン
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 9 ジャンルカ・スカマッカ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
DF 23 セアド・コラシナツ
DF 47 ロレンツォ・ベルナスコーニ
DF 69 オネスト・アーノル
MF 6 ユヌス・ムサ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 10 ラザール・サマルジッチ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 7 カマルディーン・スレマナ
FW 70 ダニエル・マルディーニ
FW 90 ニコラ・クルストビッチ
監督
ラファエレ・パッラディーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります