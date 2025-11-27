[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](コメルツバンク・アレーナ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 20 堂安律

MF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

控え

GK 33 イェンス・グラール

GK 40 カウア・サントス

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

DF 24 オーレリオ・ブタ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 15 エリス・スキリ

MF 22 ティモシー・チャンドラー

MF 45 M. Dills

FW 17 エリェ・ワイ

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 30 ミシー・バチュアイ

監督

ディノ・トップメラー

[アタランタ]

先発

GK 29 マルコ・カルネセッキ

DF 3 オディロン・コスヌ

DF 4 イサク・ヒエン

DF 19 ベラト・ジムシティ

MF 11 アデモラ・ルックマン

MF 13 エデルソン

MF 15 マルテン・デ・ローン

MF 16 ラウル・ベッラノーバ

MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ

MF 77 ダビデ・ザッパコスタ

FW 9 ジャンルカ・スカマッカ

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

DF 23 セアド・コラシナツ

DF 47 ロレンツォ・ベルナスコーニ

DF 69 オネスト・アーノル

MF 6 ユヌス・ムサ

MF 8 マリオ・パシャリッチ

MF 10 ラザール・サマルジッチ

MF 44 マルコ・ブレシャニーニ

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

FW 7 カマルディーン・スレマナ

FW 70 ダニエル・マルディーニ

FW 90 ニコラ・クルストビッチ

監督

ラファエレ・パッラディーノ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります