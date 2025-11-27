オリンピアコスvsR・マドリー スタメン発表
[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](スタディオ・ヨルギオス・カライスカキス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[オリンピアコス]
先発
GK 88 K. Tzolakis
DF 3 フランシスコ・オルテガ
DF 5 ロレンツォ・ピローラ
DF 23 Rodinei
DF 45 パナギオティス・レトソス
MF 10 ジェルソン マルティンス
MF 14 ダニ・ガルシア
MF 22 シキーニョ
MF 56 ダニエル・ポデンセ
MF 96 C. Mouzakitis
FW 9 アユーブ エル カービ
控え
GK 31 N. Botis
DF 4 ジュリアン・ビアンコーネ
DF 6 A. Kalogeropoulos
DF 20 コスティーニャ
DF 70 ブルーノ オニエマエチ
MF 8 Diogo Nascimento
MF 16 L. Scipioni
MF 32 S. Hezze
FW 11 ロマン ヤレンチュク
FW 27 ガブリエウ・ストレフェッザ
FW 80 S. Pnevmonidis
FW 99 メフディ・タレミ
監督
ホセ・ルイス・メンディリバル
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 29 Javier Navarro
DF 20 フラン・ガルシア
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります