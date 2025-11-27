[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](スタディオ・ヨルギオス・カライスカキス)

※29:00開始

<出場メンバー>

[オリンピアコス]

先発

GK 88 K. Tzolakis

DF 3 フランシスコ・オルテガ

DF 5 ロレンツォ・ピローラ

DF 23 Rodinei

DF 45 パナギオティス・レトソス

MF 10 ジェルソン マルティンス

MF 14 ダニ・ガルシア

MF 22 シキーニョ

MF 56 ダニエル・ポデンセ

MF 96 C. Mouzakitis

FW 9 アユーブ エル カービ

控え

GK 31 N. Botis

DF 4 ジュリアン・ビアンコーネ

DF 6 A. Kalogeropoulos

DF 20 コスティーニャ

DF 70 ブルーノ オニエマエチ

MF 8 Diogo Nascimento

MF 16 L. Scipioni

MF 32 S. Hezze

FW 11 ロマン ヤレンチュク

FW 27 ガブリエウ・ストレフェッザ

FW 80 S. Pnevmonidis

FW 99 メフディ・タレミ

監督

ホセ・ルイス・メンディリバル

[レアル・マドリー]

先発

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 26 フラン・ゴンザレス

GK 29 Javier Navarro

DF 20 フラン・ガルシア

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 9 エンドリッキ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

監督

シャビ・アロンソ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります