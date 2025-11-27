◇安青錦 大関昇進が決定（2025年11月26日）

◇安青錦新大（あらた）

☆本名 ダニーロ・ヤブグシシン

☆生年月日 2004年（平16）3月23日生まれ、ウクライナ・ビンニツァ出身の21歳。1メートル82、140キロ。

☆相撲歴 7歳から始め、19年世界ジュニア中量級で3位。

☆来日 母国がロシアの侵攻を受け、22年4月に来日。

☆初土俵 23年秋場所。

☆新十両 24年九州場所。

☆新入幕 25年春場所。所要9場所は歴代1位タイ（付け出し除く）のスピード。

☆新三役 25年秋場所。

☆優勝 25年九州場所。初土俵から14場所は付け出しを除けば尊富士の10場所に次ぐ歴代2位のスピード記録。

☆初金星 25年名古屋場所3日目、豊昇龍から。年6場所制以降で最速の12場所目。

☆連続2桁勝利 新入幕から5場所連続は歴代最長。

☆家族 父・セルゲイさん、母・スベトラーザさん、兄。

☆得意 押し、右四つ、寄り。

☆趣味 銭湯巡り、サウナ。

☆好きな言葉 ありがとうございます。

【昇進アラカルト】

☆スピード昇進 初土俵から所要14場所は年6場所制となった1958年以降初土俵（付け出しを除く）で琴欧州の19場所を抜いて最速。新入幕から所要5場所は、58年以降新入幕で大の里と並ぶ最速記録。

☆年少昇進 58年以降初土俵では白鵬の21歳0カ月に次いで4位。

☆三役スピード通過 三役を2場所で通過は昭和以降で3位タイ。58年以降では照ノ富士と並び最速。

☆全場所勝ち越し 昭和以降では羽黒山、大の里に続いて3人目。

☆ウクライナ初 欧州出身は4人目。外国出身者はモンゴル勢の7人、米ハワイ勢の3人を加えて14人目。

☆令和の新大関 貴景勝、朝乃山、正代、御嶽海、霧島、豊昇龍、琴ノ若（現琴桜）、大の里に続いて9人目。00年代生まれは大の里に次いで2人目。