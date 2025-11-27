スポニチ

　◇安青錦　大関昇進が決定（2025年11月26日）

　◇安青錦新大（あらた）

　☆本名　ダニーロ・ヤブグシシン

　☆生年月日　2004年（平16）3月23日生まれ、ウクライナ・ビンニツァ出身の21歳。1メートル82、140キロ。

　☆相撲歴　7歳から始め、19年世界ジュニア中量級で3位。

　☆来日　母国がロシアの侵攻を受け、22年4月に来日。

　☆初土俵　23年秋場所。

　☆新十両　24年九州場所。

　☆新入幕　25年春場所。所要9場所は歴代1位タイ（付け出し除く）のスピード。

　☆新三役　25年秋場所。

　☆優勝　25年九州場所。初土俵から14場所は付け出しを除けば尊富士の10場所に次ぐ歴代2位のスピード記録。

　☆初金星　25年名古屋場所3日目、豊昇龍から。年6場所制以降で最速の12場所目。

　☆連続2桁勝利　新入幕から5場所連続は歴代最長。

　☆家族　父・セルゲイさん、母・スベトラーザさん、兄。

　☆得意　押し、右四つ、寄り。

　☆趣味　銭湯巡り、サウナ。

　☆好きな言葉　ありがとうございます。

　【昇進アラカルト】

　☆スピード昇進　初土俵から所要14場所は年6場所制となった1958年以降初土俵（付け出しを除く）で琴欧州の19場所を抜いて最速。新入幕から所要5場所は、58年以降新入幕で大の里と並ぶ最速記録。

　☆年少昇進　58年以降初土俵では白鵬の21歳0カ月に次いで4位。

　☆三役スピード通過　三役を2場所で通過は昭和以降で3位タイ。58年以降では照ノ富士と並び最速。

　☆全場所勝ち越し　昭和以降では羽黒山、大の里に続いて3人目。

　☆ウクライナ初　欧州出身は4人目。外国出身者はモンゴル勢の7人、米ハワイ勢の3人を加えて14人目。

　☆令和の新大関　貴景勝、朝乃山、正代、御嶽海、霧島、豊昇龍、琴ノ若（現琴桜）、大の里に続いて9人目。00年代生まれは大の里に次いで2人目。

　