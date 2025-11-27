女子プロゴルフツアー今季最終戦のメジャー、ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯（報知新聞社後援）が２７日から４日間、宮崎・宮崎ＣＣ（６５４３ヤード、パー７２）で行われる。今季日米２勝の岩井千怜（ちさと、２３）＝ホンダ＝は２６日、プロアマ戦で最終調整し、同通算１０勝目となる国内メジャー初Ｖを狙う。

２５年は千怜で始まり、千怜で締める―。今季は国内開幕戦ダイキンオーキッドレディスで８勝目、本格参戦１年目の米ツアーでは双子の姉・明愛（あきえ）と１勝ずつを挙げた。今季優勝者やポイントランク上位者ら選ばれし４０人が争う国内最終戦に向け、２５日夜に米国から帰国したばかり。岩井は「今週も上位争いを目指して頑張ります」と声を弾ませた。

周囲が全く予想しなかったコース外の「夢」もぶち上げた。岩井千は「紅白歌合戦のゲスト審査員で出たい」と力説。幼少期の大みそかにテレビで流れた松平健の「マツケンサンバ」にくぎ付けになり「すっごい人がバーッと出てきて、キンキラキンの衣装で踊って、私もすごい歌ってた」と懐かしんだ。

その年に活躍した人を中心に選ばれる紅白の審査員。女子ゴルフ界では小林浩美（８９年）、渋野日向子（１９年）らが過去に務め、岩井は「私も前から夢としてある」と抱いてきた。「それ（審査員）には（今回の）メジャー優勝や達成しなきゃいけないこともいっぱいある」。大好きなダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」も出場する今年の大みそかに加え、来年以降も見据えたビッグな野望だ。

今季米ツアーでのバーディー数３６０は全体６位、新人賞ランク３位と力を発揮した。今大会は２３年の１８位が最高だが「毎週、優勝を狙っている。いい結果を出したい」。充実の１年を勝利で締める。（星野 浩司）

◆岩井千怜の２５年成績 昨年末の米ツアー最終予選会で２位に入り、今季から本格参戦。５月のリビエラマヤ・オープン（メキシコ）で２位と６打差の圧勝で初優勝した。２６試合に出場し、トップ１０入り５回。年間ポイントランクは１５位。国内ツアーは開幕戦のダイキンオーキッドレディスで優勝。スタンレーレディスホンダで２位に入るなど、トップ５に４回入った。