¡¡½÷Î®¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»ä¤Î¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÌ²Ã¤µ¤ó¤¬¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡¡Á°¤Î¤è¤ê¾®¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ëã¿ý¤¹¤ë»ä¤Ë¤âÉÕ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¼¡ªÁ´Á³»äÀ¸³è¤ËÌäÂê¤Ê¤·¡ª¥¥é¥¥éÍÉ¤ì¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Í¥¤¥ë¤ÎÆ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅß¥â¡¼¥É¤Î¤ª¤«¤Ô¡¼¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»ØÀè¤ÎÊõÀÐÈ¢¤ä¡Á¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡×¡Öº£Æü¤â¤Û¤ó¤Þ¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥Í¥¤¥ë¤âåºÎï¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£