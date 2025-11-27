日本相撲協会は26日、福岡国際センターで初場所（来年1月11日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇・安青錦（21＝安治川部屋）の大関昇進を満場一致で決めた。ウクライナ出身初の大関誕生。初土俵から所要14場所での大関昇進は、年6場所制となった1958年以降初土俵で琴欧州の19場所を上回り最速（付け出しを除く）となった。

シンプルかつ、真っすぐな口上だった。紋付きはかま姿で昇進伝達式に臨んだ安青錦は、使者から昇進を伝え聞くと「大関の名に恥じぬよう、また、さらに上を目指して精進いたします」とよどみない日本語で述べた。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が「自分で考えろ」と指示した口上は、24日夜に師弟で話し合って5分で決まったという。

注目された四字熟語の類いはない。安青錦はその意図を「難しいことを言うか、シンプルか。シンプルな方が自分らしい。100％理解できる言葉でしゃべりたかった」と話す。母国ウクライナの戦禍を逃れ、力士になる夢を追って日本に来て3年半。「前傾姿勢」を崩さない取り口のごとく前向きで安青錦らしい言葉だった。

「さらに上を」の文言に看板力士の風格と横綱の地位への意識がのぞく。「上がった瞬間は喜びがあるが、ずっと喜んでいたらそれで終わってしまう。自信はあります」。大関の座には初土俵から所要14場所、新入幕から5場所連続2桁勝利でたどりついた。年6場所制以降、横綱昇進では大の里の新入幕から所要9場所、朝青龍の初土俵から所要25場所（付け出しを除く）がスピード記録。安青錦は最速記録の更新も期待される。

相撲を取る稽古は一日十数番と少ないものの、四股やすり足、てっぽうの基礎運動を徹底。新関脇場所で大関昇進を決めるのは1936年夏場所で優勝した双葉山以来89年ぶり。安青錦は「大横綱と比べちゃダメですね」と笑うが「さらに上」を目指した精進はこの瞬間から再び始まる。

【主な大関の口上】

▽貴ノ花 「不撓（ふとう）不屈の精神で相撲道に精進します」（93年1月27日）

▽若ノ花 「一意専心の気持ちを忘れず」（93年7月21日）

▽貴ノ浪 「相撲道に勇往邁進（まいしん）する所存」（94年1月26日）

▽朝青龍 「大関の名に恥じぬよう、一生懸命頑張ります」（02年7月24日）

▽白鵬 「全身全霊をかけて努力」（06年3月29日）

▽琴奨菊 「万理一空の境地を求めて」（11年9月28日）

▽稀勢の里 「大関の名を汚さぬよう、精進します」（11年11月30日）

▽豪栄道 「大和魂を貫いて」（14年7月30日）

▽貴景勝 「武士道精神を重んじ、感謝の気持ちと思いやりを忘れず相撲道に精進」（19年3月27日）

▽正代 「至誠一貫の精神で相撲道に邁進」（20年9月30日）

▽御嶽海 「感謝の気持ちを大切にし、自分の持ち味を生かし、相撲道に邁進してまいります」（22年1月26日）

▽霧島 「大関の名を汚さぬよう、今まで以上に稽古して頑張ります」（23年5月31日）

▽豊昇龍 「大関の名を汚さぬよう、気魄一閃（きはくいっせん）の精神で努力致します」（23年7月26日）

▽琴桜

「大関の名に恥じぬよう、感謝の気持ちを持って相撲道に精進してまいります」（24年1月31日）

▽大の里

「大関の地位を汚さぬよう、唯一無二の力士を目指して、相撲道に精進します」（24年9月25日）

◇大関の待遇 日本相撲協会の看板力士として、各種行事に横綱とともに参加する。月給は横綱の300万円に次ぐ250万円。関脇、小結より70万円高い。東京開催場所では両国国技館の地下駐車場を使って出入りが可能。2場所連続負け越しで陥落するが、関脇に落ちた場所で10勝以上すれば翌場所に復帰できる。横綱昇進には2場所連続優勝か、それに準じる成績が必要とされている。