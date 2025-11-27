【UEFAチャンピオンズリーグ】パフォス 2−2 モナコ（日本時間11月27日／リマソール・スタジアム）

【映像】南野拓実、神ムーブ→絶妙ワンタッチショット

モナコに所属する日本代表MFの南野拓実が、日本人最多となるUEFAチャンピオンズリーグ通算6得点目を挙げた。相手を幻惑させる巧みな動き出しにファンたちが騒然としている。

モナコは日本時間11月27日、CLリーグフェーズ第5節でパフォスと対戦。南野はトップ下の位置で先発出場すると5分、早々に結果を残す。

右サイドに流れ、相手のDFラインとMFのギャップで縦パスを引き出した南野は、FWマグネス・アクリウシェにボールを預けて、ピッチの中央へとポジションを移す。そこから一気にギアを上げてボックス内に走り込むと、ボールを受け直したアクリウシェのグラウンダーのパスが届けられた。DFを置き去りにしてフリーになった南野は、右から入ってきたボールを右足のダイレクトで合わせる。これがGKネオフィトス・ミカエルの手をかすめて、左のゴールネットを揺らした。

解説の宮澤ミシェル氏は「ゲームが始まってからすごく繋がりを感じていた。これが彼の持ち味。周りを経由して、流動的に動いていろんなところに顔をだす。ここも先手を取っている」と南野の動きを称賛。またSNSのファンたちも「南野きたー！」「美しすぎる」「うますぎるダイレクトショット」「抜け出しで勝負アリ」「素晴らしい抜け出しからフィニッシュ」「これが南野」「南野上手すぎ」「久しぶりの先発で即結果出した」「CLと言えばタキ！」と大絶賛となった。

南野はこれが今季のCL初ゴール。通算6ゴールは、自身が持つ日本人選手のCL最多得点の更新となった。南野は76分にFWアンス・ファティとの交代でベンチへ。チームは2ー1とリードして迎えた試合終盤に痛恨の失点を喫して、引き分けに終わっている。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）