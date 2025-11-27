¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¡È¸ÅÁãÉüµ¢¡É¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×3µåÃÄ¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÍÍø¤«¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Éüµ¢¤ÏÈó¾ï¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿(C)Getty Images
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØEssentiallySports¡Ù¤Ï¡Ö¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¹±µ×Åª¤Ê½êÂ°Àè¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ïº£µ¨152»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.272¡¢29ËÜÎÝÂÇ¡¢98ÂÇÅÀ¡¢OPS.814¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤·¤ÆFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÈà¤ÎºÇ¤â²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤°ÜÀÒÀè¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ÅÁã¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà¤ÎÉü³è¤¬´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇË¬¤ì¡¢ºÆ¤ÓFA»Ô¾ì¤Ø½Ð¤¿º£¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎºÆ²ñ¡ÊÉüµ¢¡Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Â¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÂÇÀþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê·çÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥ì¥Õ¥È¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ïº¸Íã¤ò¼é¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬ÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤®¡¢Âå¤ï¤ê¤Îº¸Íã¼ê¤òÃµ¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë°Â²Á¤ÇºÑ¤à¤À¤í¤¦¡£¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬¤è¤êÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤Ï°ìÎÝ¤Ë²Ã¤¨¤Æ³°Ìî¤ÎÁ´3¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤¬2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËFA¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê½ÀÆðÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢Ë¾¤à¤Ê¤é¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò¥ì¥Õ¥È¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÂ¨ºÂ¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤ë¡£Èà¤Ï¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬»Ä¤·¤¿°Ê¾å¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³ÍÆÀ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÂ¾¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤â»²Àï¤·¤ÆÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢30ºÐ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëµåÃÄ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]