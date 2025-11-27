阪神の伊原陵人投手（２５）が２６日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１６００万円から２０００万増の３６００万円でサインした。ドラフト１位の左腕に限れば、１年目の球団最高昇給額を更新。新人王には１３１票差で届かなかったが、来季も“何でも屋”としてチームに貢献する。（金額は推定）

伊原は東京のＮＰＢアワードではなく、西宮の球団施設にいた。緑のスーツでビシッと決めて、晴れやかな表情を浮かべる。「１年間、即戦力として活躍してくれたという評価をしていただいた」。榎田の１９００万増などを超えて、ドラ１左腕の最高昇給額。２つの負け越しとなったが、５勝（７敗）という数字は認められた。

中継ぎとして開幕１軍入り。４月２０日・広島戦（甲子園）では「一番うれしかった」という初先発初勝利を挙げた。その後も順調に白星を重ねていったが、中盤以降に失速。６月８日・オリックス戦（甲子園）の勝利が最後となり、終盤は再びリリーフに回った。

ＮＰＢアワードでは新人王が発表され、セ・リーグはヤクルトの荘司が受賞。僅差での争いが予想されていたが、１３１という差がついた。「自分の実力不足だと思う」。素直に“負け”を認めて、次に狙うのはタイトル奪取だ。「どんどん高みを目指す。素晴らしい投手がたくさんいるので一生懸命頑張るだけ」と前を向いた。

自身の強みは「先発、中継ぎ両方いける」ことと自己分析する。投げるポジションにこだわりもない。今年も先発、ロングリリーフ、僅差での登板と多くの経験を積むことができた。「チームが必要としてくれるのであれば、どちらでも対応して活躍したい」。強力な猛虎投手陣の中で、“何でも屋”という武器を生かす。