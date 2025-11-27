夫の「極論」と「被害者ヅラ」に、妻が突きつけた“決別の二文字"｜極論被害妄想夫#32【ママリ】

「超エリート」の肩書を持つ夫と結婚した、かすみさん。専業主婦で2児の母です。一見、完璧な夫ですが、家庭内では、一方的な極論を振りかざす、モラハラ夫でした…。「家族の形」に悩む一人の女性が、子どもを守りながら、前に進もうとする姿が描かれています。神谷もち（@mochidosukoi）さんが描く、『極論被害妄想夫』第32話をごらんください。

脅しておさえつけるような すぐるの言動に、大激怒した かすみさん。そして、すぐるの極論を聞き、反省の色がないと思った かすみさんは、ついに「離婚」を切りだします…。

©神谷もち

©神谷もち

今までのガマンやストレスが爆発したのでしょう。かすみさんは言いたかったことをぶつけます。

©神谷もち

©神谷もち

すぐるは何か指摘を受けると、すぐに被害者の顔をしますが、かすみさんにとっては、間違いなく加害者です。

©神谷もち

©神谷もち

相手をおどしておさえつけようとする、すぐるの常套手段に、かすみさんは心底うんざりしています。

©神谷もち

©神谷もち

ついに、「離婚」を突きつけた、かすみさん。すぐるはイマイチ、状況がのみこめていない様子ですね。

©神谷もち

これまで、すぐるの極論にだまるしかなかった、かすみさん。ついに、反論することができました。



今までのすぐるからの仕打ちを思い出すと、かすみさんの気持ちも少し、晴れたのではないでしょうか。かすみさんにはっきりと「離婚」と告げられたすぐる…。現実を受け入れるには、まだまだ時間がかかりそうですよね。

「家族のために頑張ってる」のは同じ

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。



かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。



「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。



そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。



「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）