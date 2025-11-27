夫の「極論」と「被害者ヅラ」に、妻が突きつけた“決別の二文字″｜極論被害妄想夫#32【ママリ】
脅しておさえつけるような すぐるの言動に、大激怒した かすみさん。そして、すぐるの極論を聞き、反省の色がないと思った かすみさんは、ついに「離婚」を切りだします…。
©神谷もち
©神谷もち
今までのガマンやストレスが爆発したのでしょう。かすみさんは言いたかったことをぶつけます。
©神谷もち
©神谷もち
すぐるは何か指摘を受けると、すぐに被害者の顔をしますが、かすみさんにとっては、間違いなく加害者です。
©神谷もち
©神谷もち
相手をおどしておさえつけようとする、すぐるの常套手段に、かすみさんは心底うんざりしています。
©神谷もち
©神谷もち
ついに、「離婚」を突きつけた、かすみさん。すぐるはイマイチ、状況がのみこめていない様子ですね。
©神谷もち
これまで、すぐるの極論にだまるしかなかった、かすみさん。ついに、反論することができました。
今までのすぐるからの仕打ちを思い出すと、かすみさんの気持ちも少し、晴れたのではないでしょうか。かすみさんにはっきりと「離婚」と告げられたすぐる…。現実を受け入れるには、まだまだ時間がかかりそうですよね。
「家族のために頑張ってる」のは同じ
©神谷もち
©神谷もち
©神谷もち
本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。
かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。
「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。
そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。
「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。
記事作成: akino
（配信元: ママリ）