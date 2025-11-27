巨人の大勢投手（２６）が２６日、ＷＢＣでの大谷との共闘に意欲を見せた。都内で契約更改に臨み、倍増の年俸１億８０００万円でサイン。ドジャース・大谷のＷＢＣ参加表明を受け、「（代表に）選ばれたい気持ちはありますし、選んでもらえる選手に常になっておきたいって気持ちは変わらない。他国の選手もすごいメンバーがそろっているみたいなので、大谷さんだけじゃなくて他国から見てもすごい盛り上がると思う」と胸を弾ませた。

目標は大きく、サッカー界のスーパースターだ。今季はマルティネスが加入し、新人時代から担ったクローザーの役目を譲ったが、８回を中心にセットアッパーで活躍。自己最多６２登板で８勝４敗、防御率２・１１で５４ホールドポイントをマークした。４年目で初の１億円突破となったが、「大台だと思っていない。物価も上がっているので」とニヤリ。大勢の中での大台とは―。「クリロナくらい？ クリロナの年俸ぐらいじゃないですか？」と最高年俸４００億超とも言われるクリスティアーノ・ロナウドを挙げ、笑わせた。

ＷＢＣと５年目に向け、「持ち味である奪三振率とか、もっと求めていかないといけない。もっとやれた」と向上心は尽きない。今季は最優秀中継ぎ投手賞に輝き、夜には「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」に出席。「野手のみなさんのおかげ。チームとしては悔しい結果に終わっている。まだまだ上を目指してやりたい。来シーズンもこの場に戻ってこられるように頑張ります」と視線を２６年に向けた。ＷＢＣ連覇からリーグＶ奪回へ。充実の一年にするため、満足することなく上を目指す。（水上 智恵）