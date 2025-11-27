▼カラペルソナ（斉藤崇師）G1馬の胸を借りて、最後までしっかり動けていた。夏場から大きな変化はないけど、高いポテンシャルがあるので楽しみ。

▼ゴーイントゥスカイ（上原佑師）新馬戦の頃の緩さが解消してきた。状態は明らかに上向き。あとは京都コースに対応できるか。

▼サトノアイボリー（杉山晴師）坂路を馬なりで予定通りの調整。前走は2戦目でテンションが高くなっていた。競馬のセンスがいいので展開に左右されないのがいい。

▼ジャスティンビスタ（吉岡師）先週までにしっかり追い切ってジョッキー（北村友）は「上積みが大きそう」と言ってくれた。初戦以上に動ける状態。折り合いに心配がないので距離延長も問題ないですよ。

▼ネッタイヤライ（金羅助手）日曜が実質的な最終追いで、しまいの動きが凄く良かった。少しテンションが高くなっている。レース当日の落ち着きがポイントになりそう。

▼バルセシート（松下師）今朝の動きも良かった。引っかかる面がなく、操縦性が高いですからね。姉（レシステンシア）とタイプは違うが、初戦の勝ちっぷりから楽しみです。

▼フリーガー（吉田翔助手）しまい重点。最後もまだ余力がありました。心身ともにリフレッシュして仕上がりはいいですよ。

▼メイショウソラリス（角田師）元々、動くけど今朝も馬なりでいい動き。3走目で大きな上積みはなくても前走の勝ちっぷりが良かったので。重賞でどこまでやれるか。

▼ロックターミガン（石坂師）2週続けてビシッと攻めたので今朝はサッと。動きはいいですよ。前走を見ると能力に体がついてきていない印象だが、新馬戦が非常に強い内容だったので改めて期待したい。