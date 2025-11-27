¡ÚµþºåÇÕ¡Û¥ë¥¬¥ë¡¡ºäÏ©¤ÇÎÉ¤¤Æ°¤¡¡¿ù»³À²»Õ¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¡ÖÂè70²óµþºåÇÕ¡×¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢24Ç¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤òÀ©¤·¤¿¥ë¥¬¥ë¡Ê²´5¡á¿ù»³À²¡Ë¤¬À¾Â¼½ß¤òÇØ¤ËºäÏ©Ã±Áö¤Ç4F52ÉÃ8¡Á1F11ÉÃ6¤Î¹¥»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¿ù»³À²»Õ¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤¤½ÅÅÀ¤Ë¤¤¤¤Æ°¤¡£ºòÇ¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼¡¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÉü³è¤Ø¤ÎÆ»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£Á°Áö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS12Ãå¤«¤éÃæ8½µ¤Ç¤³¤³¤Ø¡£¡ÖµþÅÔ¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£59¥¥í¤òÇØÉé¤¦¤¬¼ÂÀÓ¤Ï°ìËçÈ´¤±¤¿Â¸ºß¡£ÁêÀ¤¤¤¤ÉñÂæ¤ÇÃÏÎÏ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£