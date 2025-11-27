「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）

イースタン・リーグ記録部門表彰に、阪神からドラフト５位で指名された能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝が出席した。同リーグでは防御率２・６０、１２勝、勝率・７５０、１０２奪三振で投手４冠を達成。２軍での栄誉を糧に来季は新天地での活躍を強く誓った。

「やっぱり１軍で勝負したい気持ちが強い。それ（表彰）が１軍でできればと思います」。晴れの舞台に立ち勝負の年に目を向けた。来年は２５歳を迎えるオールドルーキー。即戦力投手として初年度から結果が求められる。自覚は十分にある。

制球力改善の課題を持った今季、２軍戦ではストライク率にこだわりを持ち、「ゾーン内の勝負」に意識を置いて戦った。大きく縦に割れるカーブが武器で、スタミナに自信を持つ１８４センチの大型右腕。粗削りながらも無限の可能性を秘める。

勝負の１年に向け「力任せにならないよう、バランスを意識した技術練習をやっている」という。「来年は結果さえ残せば１軍で投げられるチャンスがあると思う。まずはアピールして１軍の戦力になりたい」と能登。１年目の１２勝を目標に、大志を抱き虎の門を開く。