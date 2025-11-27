◇NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD（2025年11月26日）

晴れ舞台が、さらなるモチベーションになる。盗塁王とベストナインに輝いた阪神の近本は、「みんなで自分の力を発揮した結果」と虎の表彰式ジャックに笑顔を見せた。

今年で入団から7年連続出席とすでに常連とも言えるが、「これが最後の表彰になるかもしれない」の緊張感を決して切らさない。「連続というのは、自分の中ですごく大事にしている。毎年難しくなっていると思う。年齢もそうだし、研究もされるし、野球も変わる」。その思いがあるからこそ、一回一回の表彰の喜びも深い。

連続にこだわる近本の来季ターゲットは、ダブル快挙達成だ。キャリア7度目の盗塁王なら柴田勲（巨人）を抜いてセ・リーグ単独トップ。6年連続ベストナインなら藤村富美男（47〜52年）、吉田義男（55〜60年）のレジェンドに並ぶ。8年連続の表彰式出席へ、準備は始まっている。

「（盗塁王13度の）福本（豊）さんとも、よく話をします。盗塁の中で一番印象づけられるのは、その後の得点。得点になることで相手に対する影響も高くなる。そういうプレーを多くしたい」

阪神残留を決め、改めてタテジマで結果を積み重ねるべく決意を新たにもした。走攻守で躍動し、来年もこの舞台に帰ってくる。 （鈴木 光）