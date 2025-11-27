◇NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD（2025年11月26日）

両手の指を使わないと数えられないほど、タイトルを手にした。阪神の村上がこの日、NPBから表彰されたのは最多勝、勝率第1位、最多奪三振、そしてベストナインの4つ。他にもゴールデングラブ賞とスポニチ制定の最優秀バッテリー賞に選出されており、今季6つの賞に選ばれたことになる。MVPの佐藤輝を超える6冠だ。

「2年ぶりにこの舞台に帰ってこられて良かった。昨年悔しかったので今年やり返すという意味では、3つのタイトル（最多勝、勝率第1位、最多奪三振）を獲れて良かった」

自己最多の14勝は、自分の力だけで挙げたわけではない。「勝ち星は本当に野手のおかげ。感謝をしたい」。昨年は7勝どまり。思うようにパフォーマンスを発揮できなかった分、「昨年が勝てなかったので、今年こうやって最多勝になれたのは来年以降に自信にもちょっとなるのかな」と勝ち星の多さを最も誇りに感じていた。

すい星のごとく現れた23年の表彰式ではMVP、最優秀防御率、新人王の3部門で栄誉を得た。初々しかった当時の姿は今はない。壇上では堂々と振る舞い、セを代表する投手の貫禄が出てきた。オフは必ずこの場にいたい――。その思いを強くする1日になった。

「毎年ここに来られるのが、ベストだと思う。淡路島の先輩は毎年のように来ているので、自分もその後ろに付きながら、来年以降も来たいなと思う」

近本は新人から7年連続で表彰式に出席している。同郷の後輩として、その活躍が目標になっている。2人でタイトルを獲得し続ければ、自然とチームの未来も見えてくる。

「毎年選ばれるようになれば、チームの順位も絶対に上がってくる。そういう存在の選手になっていきたい」

力強くそう宣言した。 （倉世古 洋平）