今季限りで現役を引退した前阪神・原口文仁氏（33）が26日、神戸市内の医療ケア施設「チャイルド・ケモ・ハウス」を訪問した。子供たちとキャッチボールや記念撮影などで交流。今回は30万円を寄付し、現役時代の声援に対する感謝の思いを直接伝えた。

「（社会貢献活動が）野球をするうえでモチベーションの一つになっていました。“だからこそ1軍で頑張るぞ”と思ってやっていました。今年も（施設に）来ることができて良かったです」

19年1月に大腸がんの手術を受け、同年11月に初めて同施設を訪れた。そこから毎年、シーズンの成績に応じた金額を寄付するなど交流を深めてきた。16年間のプロ野球人生は終えたが、今季も社会貢献活動は継続する意向を明かした。

「これで終わりではありません。続けることに意味があると思っています。野球界だけでなく、いろいろな形で恩返ししていきたい。また、タイミングを見て、ここ（同施設）にも来たいと思っています」

第二の人生では球界への恩返しだけでなく、大病を克服した自身の経験などを伝える活動も行う予定だ。さらに来年以降は講演会の回数に応じた金額を寄付することも決めた。これまでは気迫あふれる全力プレーで数多くの野球ファンを魅了。原口氏はユニホームを脱いだ後も社会貢献活動は生涯現役を貫く。