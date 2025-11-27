¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC1½µÁ°ÄÉ¤¤¡Û¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡¡ºäÏ©1F12ÉÃ1¡¡Éð±Ñ»Õ¡Öº£½µ¤Ï½µËö¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡×
¡¡»ÕÁö¤ÎJRA¥À¡¼¥ÈÄº¾å·èÀï¡ÖÂè26²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤Î1½µÁ°ÄÉ¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S°ÊÍè¤ÎG1À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡Ê²´7¡áÉð±Ñ¡Ë¤ÏºäÏ©¤Ø¡£4F57ÉÃ5¡Á1F12ÉÃ1¤È¤·¤Þ¤¤½ÅÅÀ¤ÇÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤¿¡£
¡¡Éð±Ñ»Õ¤Ï¡ÖÉðÂ¢ÌîS¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤ÇÃæ2½µ¤À¤¬¡¢Á°Áö¤ÏÁö¤é¤Ê¤µ²á¤®¤¿¤Î¤ÇÄ´¶µ¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£º£½µ¤Ï½µËö¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤¹¡£º£µ¨¤ÏµÙ¤ßÌÀ¤±½éÀï¤ÎÆîÉôÇÕ¤¬3Ãå¡¢Â³¤¯ÉðÂ¢ÌîS¤¬½¸ÃæÎÏ¤ò·ç¤¤¤¿¤Î¤«9Ãå¤È°Õ³°¤ÊÇÔÀï¡£µ÷Î¥¤Ï1F±ä¤Ó¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¡¤3ÁöÌÜ¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡£