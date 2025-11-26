都内で暮らすサユリさん（70代女性）は、思い出の詰まった築30年以上の一戸建てが、今では広すぎて管理が負担となり、売却や住み替えを検討せざるを得なくなっていました。さらに、接道2メートルの“敷地延長（旗竿地）”という特殊な形状が建て替えや売却を難しくし、「この家をどうすべきか」という悩みを深めていたといいます。一方で、隣家との一体売却により土地価値を高められる可能性も見えてきましたが、近隣事情が絡む慎重な判断が必要でした。広い家を維持するか、思い切って住み替えるか――。サユリさんが導き出した答えを、相続実務士・曽根惠子氏（株式会社夢相続 代表取締役）が解説します。

思い出の詰まった我が家…でも、広すぎることがネックに

都内の住宅地にお住まいのサユリさん（70代女性）は、ご主人を亡くされ、現在は娘さんと療養中の息子さんの3人暮らし。

敷地も建物も大きく、かつては家族の思い出が詰まったマイホームでしたが、今ではその広さが負担となっていました。

掃除や管理が大変で、修繕費や固定資産税の負担も重くのしかかります。

サユリさんが相談に来られたのは、「この家をどうすればよいか」という切実な悩みからでした。

敷地延長の土地――車が入れない「難あり物件」

サユリさん宅は、いわゆる敷地延長（旗竿地）と呼ばれる形状の土地です。

道路から建物まで約20メートルの細い通路でつながっており、その幅はわずか2メートルほど。人が通るには十分でも、車や建築資材を運ぶトラックは入れません。

このため、建て替えや売却が難しい土地とされています。

建築基準法では「接道幅4メートル以上」が原則のため、現状のままでは再建築が制限される可能性があります。

「この家を売りたいけれど、買い手がつかないかもしれない」

「子どもたちの世代にこの土地を残しても、管理が大変だと思う」

そんな不安を抱え、サユリさんは「売却して住み替える」という方向で検討を始めました。

ご近所事情がカギ――隣家と一体で売却できれば価値が上がる？

サユリさんの家の奥には3軒の住宅が並び、通路を共有しています。

もともとは1つの大きな屋敷を分筆してできた区画で、現在はA・B・C・D家（仮称）の4軒が密接しています。

実は、サユリさんの隣のD家がすでに売却を検討中とのこと。

もしこのD家とサユリさん宅を一体で売却できれば、通路を広げて車が入れるように整備することも可能になります。

これにより、土地の評価が大きく上がる可能性があるのです。

ただし、現実は簡単ではありません。

・B家は交流が少なく、売る意思がない。

・C家は子世帯同居で売却の予定なし。

・D家は高齢夫婦で将来的に売却の可能性あり。

ご近所関係も複雑で、長年のつきあいや生活リズムの違いなども絡み合っています。

「全員で足並みをそろえて動く」ことは難しく、慎重な交渉が必要です。

広すぎる家の維持費と老朽化問題

サユリさんの家は築30年以上。外壁や屋根の修繕も必要で、リフォーム費用は数百万円にのぼります。

室内も広く、2階はほとんど使っていない状態。

「掃除が追いつかないんです。息子の療養で外出も少なくなり、庭も手入れができなくて……もう限界です」

家は広ければ安心、という時代は終わりました。

年齢を重ねると「維持するだけで大変」「使わない部屋が多い」「光熱費が高い」など、“暮らしに合わない家”になってしまうケースが増えています。

そこで、サユリさんに「大規模リフォームではなく、現況での売却＋住み替え」を提案しました。

「静かで落ち着いた地域で、車が使える家」に住み替えたい

サユリさんの希望は明確でした。

「静かで落ち着いた環境で、車を使える場所。利便性はほどほどで構いません」

娘さんの勤務先にも通える範囲で、マンションや平屋の一戸建てなどを候補に検討。

売却価格によっては、中古マンション購入＋リフォームという選択も可能です。

一方で、今の土地は単独では買い手が限られます。

そのため次のような複合的な売却戦略を立てました。

・隣地（D家）との共同売却による通路拡張

・現況販売で早期売却を目指すプラン

・価格交渉の際に「建築可能化の余地」をアピール

これにより、買い手にとっての“将来の可能性”を訴求できる形を整えています。

家を手放すことは「暮らしを整えること」

サユリさんは面談の中で、次のように話しました。

「この家を建てたときは、家族の幸せを守る場所だと思っていました。でも今は、この家を守るために暮らしているような気がするんです」

この言葉は、多くの高齢世帯に共通する本音ではないでしょうか。

家族の成長に合わせて建てた家も、年月が経つと暮らしに合わなくなっていきます。

サユリさんは面談を通じて「家を手放す」ことをネガティブなことではなく、“次の暮らしをつくる前向きな選択”として受け止めるようになりました。

敷地延長や再建築不可の土地でも、価値を高める方法はある

サユリさんのような「接道2メートル」「敷地延長」といった制限のある土地は、一般的に売却が難しいといわれます。

しかし、隣地協議や通路整備などの工夫によって、土地の価値を引き上げることが可能です。

サユリさんのケースも、今後の市場動向や隣地の売却タイミングによっては、一体売却による大きな価値向上が見込まれます。

相続と住まいの見直しは、早めの相談がカギ

相続対策というと「税金をどう減らすか」が注目されがちですが、実際には“暮らしの整理”こそが出発点です。

広すぎる家、使わない不動産、古くなった建物――それらをどう扱うかによって、将来の相続トラブルを防ぐことができます。

サユリさんも、早い段階で住み替えを検討したことで、

・売却のタイミングを自分で選べる

・新しい生活の準備ができる

・家族に負担を残さない

という3つのメリットを得ることができました。

曽根 惠子

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

相続実務士®

株式会社夢相続 代表取締役

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。