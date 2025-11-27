「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）

「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」が２６日、都内で開催され、阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、生え抜きの野手では球団史上初となるセ・リーグＭＶＰに輝いた。本塁打と打点の２冠も獲得したセ界最強打者は、来年３月のＷＢＣ出場を 表明した、ドジャース・大谷との共闘を熱望。日米のＭ ＶＰが競演で世界一を目指す。

黒のタキシードに黒の蝶（ちょう）ネクタイ。いつものユニホーム姿とは違ったシックなたたずまいで登場した佐藤輝。「授賞式はいいんじゃないですか。タキシードで。みんなもっと着たらいいのにと思いますけど。みんなスーツだから」。不思議そうに周りを見渡した。

強烈なオーラを放った虎の大砲は、世界的スーパースターとの競演に思いをはせた。

「（大谷は）世界一のバッターです。間違いなく。目の前で見てみたいですし、なにか聞けるチャンスがあったら、聞いてみたいなと思います」

２年前のＷＢＣ開幕前。佐藤輝は侍ジャパンの大谷と強化試合で相まみえた。三塁の守備位置から、衝撃の２本塁打を目撃。「日の丸を背負ってＷＢＣで戦うというのは、本当に名誉なことだと思う」。３年後は自分も同じユニホームを着て、世界の舞台で戦うと誓った瞬間だった。

日米のＭＶＰが侍ジャパンで中軸を担う可能性は十分にある。「もちろん（代表に）選ばれたい思いはあるけど、僕は頑張らないと話にならない」。まずは侍ジャパンに選出される。そして結果を出すため「しっかり準備したい」と、このオフから早めの調整を示唆した。

今季は４番として４０本塁打、１０２打点で打撃２冠。周囲が認める成績を残し、２年ぶりのリーグ優勝にも貢献した。「いい１年でした。目標としていたホームラン王のタイトルも取れたし、よくできたんじゃないかなと思います」と納得の表情を浮かべた。

ＭＶＰ表彰の壇上では、昨年亡くなった祖父への思いも語った。「宮城に行くたびに野球を楽しんだ、僕の野球の原点。今日の姿を見せてあげたかったのが本音ですが、今日も天国で見守ってくれてるんじゃないかな」。感謝を口にしながら優しくほほ笑んだ。

現状に満足せず、キャリアハイの成績を追い求める。「変わらず練習して、上にいきたいという気持ちを持ってやることが大事」と力を込めた。勝負のシーズンへ向けて「リーグ連覇、日本一奪還を目指して、頑張っていきたい」。セ界最強打者は、また一段と大きくなって、来年もこの舞台に戻ってくる。