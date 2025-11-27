「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）

ＮＰＢアワーズでセ、パ両リーグの新人王が発表され、セはヤクルトの荘司宏太投手（２５）、パはロッテの西川史礁外野手（２２）が選出された。西川は今オフの自主トレは「森下さんと一緒にやらせていただこうと思う」と阪神・森下翔太外野手（２５）と行うことを明かした。セを代表する右のスラッガーに弟子入り。その心技体を吸収して、来季は打率３割、２桁本塁打を目指す。

目指すべき存在の下で、オフは鍛え抜く。西川は森下の印象を「本塁打プラス打点、打率はセ・リーグでもトップレベルですし、とにかくチャンスに強いイメージ」と語り、「自分もそういうバッターになりたいなと思いますし、追いつき追い越せるように頑張りたい」と力強く訴えた。

今秋の侍ジャパンの強化試合でも濃密な時間を過ごした。「ジャパンで一番お話しさせていただいた。このオフシーズンもしっかりいろんなことを聞いてやっていきたい」と弟子入りを心待ちにした。

青学大からドラフト１位で入団したルーキーイヤー。新人王は苦難を乗り越えてたどり着いた。不振で２度の２軍降格を味わい、「野球をするのが嫌なくらい本当に追い込まれていた」と振り返る。５月末の２度目の降格時に当時のサブロー２軍監督の助言でフォームを改良。手元まで引きつけて打つ打撃を身につけた。６月以降開眼し、打率・２８１、３本塁打、３７打点の成績を残した。

それでも今季の打撃に「満足できるところは一つもない」と言う向上心の塊。オフは「しっかりと基礎から見つめ直して、無意識のうちに自分が求めているボディスイング、レベルスイングをできるように頑張っていきたい」と言う。

来季の目標を「打率は３割以上打ちたいっていうのは一番に置いている面でもありますし、２桁本塁打っていうのは最低でも打ちたい」と誓う。目指すべき存在をいずれ追い越す。一年一年レベルアップしていく。