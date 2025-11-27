「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）

ＮＰＢアワーズでセ、パ両リーグの新人王が発表され、セはヤクルトの荘司宏太投手（２５）、パはロッテの西川史礁外野手（２２）が選出された。

身長１７２センチの小柄な左腕が、大きな名誉をつかんだ。球団の投手では２０１３年の小川以来１２年ぶりの新人王獲得。荘司は朗らかな笑みを浮かべて「素直にうれしい気持ちです。獲得できるのは生涯に一度しかない。新人王を取りたいのは、ありました」と喜びに浸った。

２０２４年度ドラフト３位でセガサミーから入団。「自信があった」と明かしたように、１年目から“勝利の方程式”に加わった。４５試合に登板し２勝１敗、２８ホールド、防御率１・０５。ダイナミックなフォームから打者を封じ込めた。

特に球威のある直球と独特の軌道を描く“魔球”チェンジアップに自信があった。「そこを評価されてプロの世界に入れた。自分のピッチングスタイルを崩さなければ大丈夫だろうと思っていた」。強いメンタルとポーカーフェースも武器に躍動した。

来季はストッパーに名乗りを上げた。「抑えをやりたい。セーブ王を取りたいと思います」。最下位に低迷したチームの中で奮闘した男が、さらなる進化を遂げる。