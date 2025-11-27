日本相撲協会は２６日、大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を福岡国際センターで開き、関脇安青錦（２１）＝安治川＝の大関昇進を満場一致で決めた。ウクライナ出身初の大関となる安青錦は、安治川部屋の宿舎がある福岡県久留米市で昇進伝達式に臨み「さらに上を目指して精進いたします」とシンプルな口上を述べた。新十両昇進は日大出身の一意（かずま＝２４）＝本名・川渕一意、大阪府出身、木瀬＝と出羽ノ龍（２４）＝本名トムルバートル・テムレン、モンゴル出身、出羽海＝の二人。

シンプルで分かりやすい口上だった。安青錦は緊張した様子ながら、丁寧に「謹んでお受けします。大関の名に恥じぬよう、またさらに上を目指して精進いたします。本日は誠にありがとうございます」と話した。

定番の四字熟語はない。平易ながら、横綱を目指す決意が込められた。大関琴桜、優勝決定戦で横綱豊昇龍を連破した２３日の千秋楽の夜、師匠の安治川親方（元関脇安美錦）から「自分で考えろ」と指令されたが、翌２４日夜に師弟で「５分くらい」（同親方）かけて口上を決めたという。

前日に猛練習したという安青錦。注目された口上を「自分が１００％理解できる言葉でしゃべりたかった。何か難しいことを言っても、１００％理解できないものは自分には合わない。シンプルで完全に理解できる言葉にした」と振り返った。

親方は「しっかり覚悟を決めて、さらに上を目指す意味では、いい口上だった」と目を細めた。四股、すり足など基礎を重視して成長。「基礎をしっかり毎日やるのは大変で退屈。我慢して続けてきた」と評価した。派手ではない口上も、安青錦らしさだった。

ウクライナ出身で初の大関は、１９５８年の年６場所制定着以降、所要１４場所は史上最速（付け出しを除く）の昇進。２１歳８カ月は歴代４位の若年記録だ。初場所では２００６年夏場所の白鵬以来９人目の新大関優勝を狙う。

新関脇優勝で昇進は双葉山以来２人目だが「自分とは比べものにならない。大横綱と比べちゃダメです」と浮つく様子はなし。「朝が起きづらくなったり、サボりたい気持ちに多分なると思うので、目標に向けて頑張っていきたい」と己を律した。