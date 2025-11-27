「チ、チ、チィ〜！」多部未華子、マクドナルド新CMで“いたずらっぽい表情”

女優の多部未華子（36歳）が、マクドナルドの新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」の新CMに出演。12月2日から放映を開始する。



「ビーフシチューパイ」は、心も身体もあたたまる“冬限定のお食事パイ”として2021年に初登場。昨年は初の試みとしてチーズ入りの「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」を期間限定で販売した。「ビーフシチューパイ」の初登場から5年目となる今年は、3種のチーズが入ってさらにパワーアップ。「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」として新登場する。



毎年冬のマクドナルドを彩る多部は、この「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」の新CMに出演。友人から「ビーフシチューパイ？」と言われた多部が「チ、チ、チィ〜！」といたずらっぽい表情で「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」の登場を伝える。パイを頬張り、おいしさが溢れ出す多部の表情にも注目だ。