¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£±£²·î£²£±Æü¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¤Ç¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ó£È£Ï£Ï£Ô¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ï£Î¡×¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë³°±ò¡Ê¤Û¤«¤¾¤Î¡ËÍÕ·î¡Ê£²£¶¡Ë¡£ºò¥ª¥Õ¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï³°±ò¤Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿º£µ¨¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢µð¿ÍÌî¼êÃ´Åö¤ÎÆâÅÄÂó´õµ¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏÌ²¤¤ÌÜ¤ò¤³¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£¹·î£²£´Æü¤Î¹Åç±Ø¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÇÈèÏ«¤â¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¡ÖÁá¤¯µ¢¤é¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤È¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¤·¤¿Â¼è¤ê¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇîÂ¿ÊýÌÌ¡£»×¤ï¤º¡Ö²È¤Ï¤â¤¦¤½¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¡¢ÎÏ¤Î¸»¤¬Ê¡²¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï°ÜÆ°Æü¤äµÙÍÜÆü¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡È¤È¤ó¤ÜÊÖ¤ê¡É¡£¹ë²÷¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤ò»ý¤ÄÃË¤ò¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬³°±ò¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨£±£±È¯Ãæ¡¢£·ËÜ¤¬¥«¡¼¥É½éÀï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÍèÇ¯£´·î¤«¤éÅìµþ¤ÇÆ±µïÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥Á¡¼¥à¿ï°ì¤ÎÎý½¬ÎÌ¡£ÃÏ¹ö¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â³¤¤¤¿£Ç¥¿¥¦¥ó¡¢£Çµå¾ì¤Ç¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÁáÄ«¤«¤éµÙÆüÊÖ¾å¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤ÈÅÅ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µå¾ì¤ËÃå¤¯¤Ê¤ê¡Ö²¿¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ÃÙ¹ï¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼±Û¤·¤Ç¤âµ¤¹ç¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÀ¼¤ÇÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤¿¡£ÂçÎ³¤Î´À¤òÎ®¤·¤¿Îý½¬¸å¡¢¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦Íèµ¨¤Ø¤Î³Ð¸ç¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÃË¡£±þ±ç¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë