初の自国開催となったデフリンピックで、日本は過去最多となる５１個のメダルを獲得。

太田陽介・選手団長は「大会を通じて、『聞こえなくても何でもできる』と、多くの人に知ってもらえた」と成果を誇った。

大躍進の要因として、これまでにない健聴のスポーツ指導者や競技団体との連携強化が挙げられる。

女子が金メダルに輝いたバスケットボールでは、昨夏のパリ五輪で女子監督を務めた恩塚亨氏が代表のアドバイザーとして知見を提供。陸上では十種競技日本記録保持者の右代啓祐・国士舘大男子監督が代表のコーチを務め、トップレベルの技術や肉体強化の指導に選手たちが大きな刺激を受けたという。

今大会をきっかけに、五輪選手らの強化拠点である味の素ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）をデフの各競技団体も本格的に活用。２大会ぶりの金メダルを獲得したバレーボール女子の川北美雪監督は「公共の体育館などと違い、練習に充てられる時間がとても増えた」と喜び、競泳で７個のメダルを手にした茨隆太郎（ＳＭＢＣ日興証券）は「五輪、パラリンピックとデフリンピックが、少しずつ近づきつつあると実感している」と感慨深げだ。

また、自国開催の「地の利」も大きかった。デフ競技の指導者や通訳をはじめとするスタッフは、別の仕事で生計を立てる「兼業」が多く、本業の都合で海外大会に同行できないケースもあったという。

３年前の前回カシアスドスル（ブラジル）大会は不在だったトレーナーらのサポートを受け、メダル５個を獲得した空手代表の高橋朋子監督は「皆さんに協力していただき、チーム一丸となって好成績を残せた」と感謝する。

自治体も支援

自治体の支援も後押しとなった。開催地の東京都は昨年、レスリング、射撃など４競技の選手発掘事業「チャレンジトライアウト」を実施。都にゆかりがある選手やスタッフに大会参加や用具購入などの活動費を助成した。

ただ、自国開催という契機に広がった支援が、今後も継続していくかは不透明だ。サッカー男子の松元主将はスタッフの待遇面などの例を挙げ、「デフスポーツが強くなるために、まだまだ変えていかなければいけない課題がたくさんある。大会だけではなく、その先が大事」と訴えている。（デフリンピック取材班）