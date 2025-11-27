１９２４年の第１回パリ大会から１００年を超え、節目の大会となったデフリンピック東京大会は２６日、１２日間の全日程を終えた。

日本が獲得したメダル総数は、過去最多だった前回２０２２年カシアスドスル（ブラジル）大会の３０個を大きく上回り、５１個（金１６、銀１２、銅２３）に上った。

主催者によると、東京大会には７９の国・地域や難民チームなどから約２８００人が参加。ウクライナ侵略を続けるロシアとベラルーシの選手は「個人の中立選手」として約６０人が出場した。

各競技会場には当初想定した１０万人を上回り約２８万人が来場し、競技体験などができる大会の拠点施設「デフリンピックスクエア」（東京都渋谷区）にも約５万人が訪れるなど、連日にぎわいを見せた。

２６日に東京体育館で行われた閉会式で、国際ろう者スポーツ委員会（ＩＣＳＤ）のアダム・コーサ会長が手話で閉会を宣言した。「私たちのスポーツコミュニティーが、不可能なことは何もないと証明してくれた。誇りに思う」と選手の活躍をたたえた。

旗手２人晴れやか

閉会式では、金メダルに輝いたバスケットボール女子の若松優津（ＫＨＤ）と、銀メダルを獲得したサッカー男子のＧＫ松元卓巳（あいおいニッセイ同和損保）が日本の旗手を務めた。主将としてチームをまとめ上げた２人はステージに登場すると、刀を抜くポーズをそろって披露。すぐに「日本」と国名がコールされ、歓声が湧いた。松元が国旗を持ち、若松も満面の笑みで隣を歩いた。手を振る観客や各国の選手たちに対して、ともに手を振り返し、きらびやかな舞台を楽しんでいる様子だった。