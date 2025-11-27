「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）が２６日に閉幕した。

１２日間の競技期間中、約２８万人の観客が訪れ、手話のエールを送って聴覚障害者アスリートの奮闘を後押しした。障害者も健聴者も一体になって盛り上げた今大会。東京都は、「レガシー」（遺産）として共生社会の実現を加速させたい考えだ。

東京体育館（東京都渋谷区）で開かれた閉会式では、「デフアスリートの誇り」をテーマに、ろう者のパフォーマーが手話とパントマイムを組み合わせた「サインマイム」を披露。手話を交えた狂言や歌舞伎のパフォーマンスも行われた。秋篠宮家の次女佳子さまも出席された。

ほぼ全ての競技を観戦無料としたこともあり、１４〜２５日の競技期間中、各会場は大勢の人出でにぎわった。入場制限も一部で行われ、来場者は目標としていた１０万人を大きく上回った。バレーボールを観戦した東京都立川市立第一小４年の浦田琉空（りく）君（９）は、「聞こえない選手がどういうプレーをするのか興味があった。手話を使わなくてもコミュニケーションが取れているのがすごいと思った」と話した。

聴覚障害を持つ観客も競技を楽しめるよう、各会場にはデジタル技術を活用したサポート機器が設置された。

バドミントンが行われた「京王アリーナＴＯＫＹＯ」（東京都調布市）の客席のモニターには、選手がシャトルを打つ音が「パッ」「スパーン」などと文字になって表示された。カメラで撮影した映像とマイクで拾った音を人工知能（ＡＩ）が分析して表示する「ミルオト」というシステムだ。耳が聞こえにくい７歳の娘を連れて１６日に観戦した板橋区の大久保琴さん（３６）は、「難聴者にも音の存在を感じられるのが画期的」と喜んだ。

こうした大会の盛り上がりを支えたのが、３５００人のボランティアだ。生まれつき耳が聞こえにくい筑波技術大３年の松島朱里さん（２１）（茨城県つくば市）もその一人。１５〜１７日、大会運営拠点の「デフリンピックスクエア」（東京都渋谷区）で外国人来場者らを手話で案内した。

印象的だったのは、キッチンカーの前でドーナツを買えずに困っていた女性とのやり取りだ。話しかけるとフランスから来たことがわかった。大学でフランス語を学んでいる松島さんは、手話で伝わらないところは筆談も駆使しながら、小銭の計算を一緒にするなどしてあげた。「海外の人と接する時は、伝えようとする思いが大切だと学んだ」と振り返り、「大会を機に手話など様々なコミュニケーション方法が広がってほしい」と期待した。

都は、デジタル技術を使ったサポート機器の普及を図り、大会後も、障害の有無や国籍の違いにかかわらず誰もがコミュニケーションをとれる社会の実現を目指す。企業や競技団体と連携し、イベントなどを通じてデフスポーツの普及も図るという。

閉会式に出席した小池百合子・都知事は「デフアスリートの躍動する姿は、世界中に勇気と希望を与えた。東京から真の共生社会の姿を発信できた」と話した。