阪神の熊谷敬宥内野手（３０）が２６日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１９００万円から１１００万増の３０００万円でサインした。今季は投手と捕手、右翼以外の６ポジションで出場。「エラーがゼロというのは僕の中で大きい」。貴重なユーティリティーとして走攻守の活躍が認められた。（金額は推定）

苦しい時に熊谷がいてくれた。レギュラーが固定できなかった、遊撃や左翼でスタメンとして台頭。球団からも「いろんなところを守って、みんなをうまくカバーしてくれた」と高い評価を受けた。８５試合出場や３５安打など、多くのキャリアハイを残した。

来季、目指すのは定位置奪取だ。「まだまだ伸びしろしかないと思っている。３０歳でも野球はうまくなれる」と探究心は尽きない。オフも広島の菊池に弟子入りし、攻守での極意を吸収する。

今後もこだわりたいのは２つ。「それを取ったら僕の生きる道はないと思う」と無失策の継続。そして、今やトレードマークとなろうとしている丸刈りは「伸ばすのも面倒くさい」とやめるつもりがない。熊谷は“０”が似合う男になる。