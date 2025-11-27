「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）

阪神・藤川球児監督（４５）が２６日、都内で開催された「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ」でセ・リーグ最優秀監督賞を表彰された。式後には来季も守護神に岩崎を起用すると明言した。

昨秋は就任直後の秋季練習中に指名。現役時代から気心知る左腕への信頼は揺るがない。「基本的には去年も今シーズンも岩崎と進んでますし、現在も岩崎です。これは決めて進まなければいけないことと、見通しだけでは語れないんですよ。非常に重要なポジション」。岩崎は今季５３試合で１勝３敗３１セーブ、防御率２・１０。ブルペンをまとめ上げ、３度目の胴上げ投手になった。

来年３月にはＷＢＣが控える。今季５０試合連続無失点を記録した石井が出場する可能性もある。指揮官は「石井がチャレンジするというふうになれば」と想定し、「ＷＢＣも大事だし、ボールへの慣れも時間がかかりますから」と説明した。

「自分が出ていて選手に出るなとは言えない」と国際大会へ選手派遣の協力は惜しまない。「大きな目標が見つかったりする。アスリートとして違う景色を見ることで志が高くなったりしますから」と藤川監督。開幕までイメージを膨らませて準備を進めていく。