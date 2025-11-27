

ホタテ（写真：筆者提供）

【画像でわかる】中国が輸入停止でも日本全体の水産物輸出でそれほど困ってはいない

中国は、日本の処理水の海洋放出に伴い、日本産水産物の輸入を全面的に停止したのが2023年8月でした。その後、約2年ぶりに禁輸措置が段階的に緩和され、2025年11月5日には国産ホタテの対中輸出が再開しました。しかし、外交・政治要因から、わずか2週間後の11月19日に日本産水産物の輸入を再び事実上停止しました。仮に今後再開されたとしても、いつまた停止になるのかわからない不安定な状況が続いています。

まずここで言えることが1つあります。それは、輸出入において1つの国に過度に依存してはいけないということです。確かに中国は重要な市場です。しかしながら、世界全体の市場や需給動向、そして歴史的な経緯を見れば、今回の水産物輸入の再停止による日本への影響は、全体としてみると限定的であることがわかります。

ホタテは中国以外の世界各国で引っ張りだこ

そもそも輸入停止から約2年あまりが経過する中で、日本側はすでに他市場向けの販路開拓や国内での消化を進めてきました。その結果、日本の水産業は中国抜きでもバランスが取れています。

中国向け輸出において大きな比率を占めていたホタテも、中国以外の世界各国で引っ張りだこになっており、輸出価格は過去最高を大きく更新しています。中国による禁輸前、冷凍のむき身（貝柱）の価格は2022年にはキロ2985円でしたが、今年（2025年1〜9月）の平均価格はキロ3877円と約3割上昇しています。

筆者は2023年8月の中国の水産物禁輸について、その影響が限定的である理由を、大口の輸入国に突然止められたケースとしてノルウェーの事例を用いて解説しました。2014年にロシアがクリミア半島を併合した際、ロシアはノルウェーをはじめとする欧米諸国などからの水産物の輸入を停止し、現在に至るまで制限を続けています。

水産物輸入を禁止されたノルウェーでの結果



（出所）みなと新聞

当時、ノルウェーにとって隣国ロシアは輸出の約13％を占める最大の市場でした。大きな影響が懸念されましたが、その年の12月までの通年で輸出金額を締めてみると、結果は減少どころか過去最高を更新しました。そして上のグラフの通り、その後はロシア向けがゼロになっても、ノルウェーの水産物輸出金額はほぼ毎年過去最高を更新し続け、現在も好調を維持しています。



（出所）水産白書

上のグラフの青い部分をご覧ください。2023年8月に中国が日本産水産物の輸入を停止したものの、2023年通年の水産物輸出金額は減るどころか過去最高の3901億円を記録しました。

2024年はいったん減少したように見えますが、すでに2025年1〜9月累計の輸出額は前年同期比で19％増となっており、このままの勢いが続けば、再び過去最高を更新して4000億円以上に達する計算になります。つまり、中国向けがなくても、日本全体としては水産物輸出でそれほど困ってはいないのです。

また次のグラフをご覧ください。一方で、中国の水産物輸入金額は伸び続けており、ロシアも含め主要国の水産物貿易額は全体として拡大しています。これが現実であり、中国による日本産水産物の輸入停止は、日中双方にとってマクロには致命的な打撃とはなっていません。



（出所）UNCTADのデータを基にGLOBAL NOTE作成





世界全体の水産物の輸出入グラフをご覧ください。右肩上がりに増加している活発な状況が一目瞭然です。中国やロシアはそれぞれ重要な位置を占めているものの、世界全体から見ればシェアを独占あるいは寡占しているわけではありません。ある国が輸入をストップしても、他の国々がその分を吸収していく――そういう構図になっているのです。

世界人口の増加などを背景に、今後も水産物の需要は確実に増加していきます。世界的に見れば、水産業は成長産業なのです。

次のグラフは、水産物の輸出量と輸出金額の推移です。赤い折れ線が金額、青い棒グラフが数量を示しています。筆者が問題視しているのは、この青い棒グラフ、つまり輸出量の減少です。その大きな背景には、日本の生産量（漁業＋養殖）が毎年のように過去最低を更新し続けているという現実があります。



（出所）水産白書

中長期的に単価が上がり続ければ、一定の数量さえ確保できれば輸出金額は伸びる傾向にあります。しかし、肝心の水産物そのものがなければ、どれだけ単価が上がっても、いずれ輸出金額は減少していきます。短期的には、たまたま小サバや小型のマイワシが大量に発生し、それらを冷凍して一気に輸出するような年もあり、その場合は数量が増えることもあります。

ただし、大きく成長する前の魚を大量に漁獲してしまう「成長乱獲」は、資源管理にとって致命的です。この点が社会に十分理解されていないために、「魚がいても漁師がいなければ意味がない」とか、「魚がいるのだから制限せずに獲らせてほしい」といった、資源管理の発想とは逆方向の主張が出てきてしまいます。

輸入ではなく輸出が制限されたらどうなるのか？

これまで述べてきた通り、中国が日本の水産物輸入を制限すること自体は、マクロに見れば日本全体の水産業にとって決定的な問題ではありません。必要なのは、中国に偏らない輸出先の多様化です。ただし、価値のない小さな魚を大量に供給するということではありません。科学的根拠に基づく資源管理で資源を回復させ、価値の高い大きな魚の供給を増やしていくことが重要です。

今回の中国の輸入停止で、ぜひ考えていただきたい重要な論点があります。それは、もし輸入ではなく、中国からの水産物輸出が制限されたらどうなるか、という点です。

次のグラフは、日本の水産物の国別輸入割合です。2024年時点で中国は約2割（19.3％）を占めています。この2割が一気に制限されれば、他国からの調達に振り替えるのは容易ではありません。必要数量を確保するために、他国と高値で競争して買い集める必要が出てきます。



（出所）水産白書

中国から輸入している水産物は、中国で漁獲されたものだけではありません。サバ、サケ、シシャモなど、北欧・北米をはじめ世界中で水揚げされた原料を中国が輸入し、加工して日本に再輸出している数量が大きな割合を占めています。中国からの輸出が止まれば、その加工を日本国内か、別の第三国で行う必要が生じます。

水産物に限らず、日本は人件費が安いことなどを理由に、加工拠点を中国など海外にシフトしてきました。しかし、時代が変わり、中国の経済成長が進む中で、「中国は人件費が安い」という前提はすでに成り立たなくなりつつあります。

水産業での日本の本当の強みは何か？

日本の水産業は、かつて漁業でも水産加工でも長期にわたり世界最大級の規模を誇っていました。漁業では1972年から1987年にかけて、世界最大の漁獲量を維持していた時期もあります。その世界最大の漁獲量を背景に、日本各地で水産加工業が盛んになりました。

ところが、資源の減少に伴い、国内で獲れなくなった魚を世界中から輸入するようになりました。特に1985年のプラザ合意後の急激な円高を受け、日本は2012年まで世界最大の水産物輸入国でもありました。

サバの水揚げが多かった銚子では、国産サバが次第にノルウェーなどからの輸入サバに置き換わりました。カレイなど底魚が多かった三陸では、米国や北欧から輸入したマダラ、アカウオ、カラスガレイなどの原料に置き換わっていきました。さらに、人件費の安さや人手不足といった理由から、中国など海外に加工拠点を移転していったのです。

しかし、日本以外の国々での水産物需要が増え続けた結果、日本が思うように原料を輸入できないケースも増えてきました。また、海外での加工は、日本の関与がなくても成り立つようになっています。かつては日本が原料を中国などに持ち込んで加工し、日本向けに輸出してもらう形でしたが、今では中国などが自ら原料を買い付け、自国市場や第三国市場向けに製品を販売・輸出する構図になってきています。

では、日本の水産業の本当の強みとは何でしょうか。その答えは、科学的根拠に基づく資源管理によって水産資源を持続可能な水準まで回復させ、加工も含めてバリューチェーンを日本国内で完結させていくことです。持続的に利用できる水産資源さえ確保できれば、地方創生につながり、国内需要も十分に賄うことができます。

そのうえで、余剰分を輸出していけばよいのです。そうなれば、仮に他国からの水産物供給が止まることがあっても、国産で補うことができ、問題はありません。全国各地で本来水揚げされていた水産資源を回復させ、前浜中心の水揚げとその加工に切り替える。その全体像・ビジョンを示していきたいと思います。

具体的にはどういうことか？ サバの例

身近な例としてサバを挙げましょう。今秋（2025年）のノルウェーサバの買付シーズンでは、漁獲枠が2割削減された影響で、買付価格が前年同月比で2倍強に暴騰しました。さらに9月末には、国際的な科学機関であるICES（国際海洋探査評議会）から、翌年の漁獲枠を今年の7割削減するよう勧告が出され、来年の価格がさらに上がることが懸念されています。

今年ノルウェーで漁獲されたサバは、水揚げのピーク時には平均で500g程度と大きなサイズでした。一方、日本で漁獲されているサバは、「ジャミ」や「ローソク」と呼ばれる200〜300g程度、あるいはそれ以下の未成魚・幼魚まで獲ってしまう構造になっており、ノルウェーとは対照的です。ノルウェーでは予防的アプローチをとることで、漁獲枠を大きく上回る漁獲が可能な年であっても、将来の資源を見据えて漁獲を抑制しています。

それでも、ノルウェー、EU、英国、アイスランド、ロシアなど関係国の思惑の違いから、国別の漁獲枠が必ずしも科学的根拠に基づいて設定されてこなかったという問題は残っています。しかし、各国とも日本のようにサバの幼魚まで大量に獲るようなことはしておらず、「小さいサバは獲らない」という点では日本と決定的に異なります。

日本がサバの例でできることは何か。それは、小さなサバをできるだけ獲らせないようにすることです。一般にはあまり報道されていませんが、ノルウェーサバの今年の漁獲枠は約15万トンで、そのうちおよそ99％が食用として利用されています。

一方、日本の2024年におけるサバ類の漁獲量は25.6万トンで、そのうち約6割が非食用（マグロなど養殖用のエサ向け）となっています。ここで小サバの漁獲を制限し、成長を待って産卵できるサバを増やすことが重要です。漁獲量を制限すると短期的には供給が減り魚価が上がりますが、その結果として水揚げ金額は必ずしも減少しません。今年のノルウェーサバでは、漁獲量が2割減っても魚価の大幅上昇によって、水揚げ金額はかえって大幅増となることが確実視されています。

サバはあくまで一例にすぎませんが、多くの魚種で数量管理が徹底されていないために、資源管理の手法が十分な効果を発揮していないのが日本の現状です。その結果、多くの主要魚種で資源量が大きく減少しているのが実情です。

科学的根拠に基づく資源管理を徹底する

政府は「国際的に見て遜色のない資源管理システムの導入」を掲げています。しかし、社会全体でその重要性への理解がまだ十分ではないため、最近ではスルメイカの漁獲枠増枠のように、将来の資源にとっては逆効果となりかねない政策判断も行われています。

一刻も早く、科学的根拠に基づく資源管理を徹底し、水産資源を回復させていくことが必要です。そうなれば、輸出市場が世界に広がるだけでなく、今後仮に輸入数量が減少しても、食用となる国産水産物を十分に確保できる体制を築くことができます。

（片野 歩 : Fisk Japan CEO／東京海洋大学 特任教授）