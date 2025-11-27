Ô¢Â¼È»¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤Ë½éÄ©Àï¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤ÎÊ¿ÌîâÃ
¡¡Ô¢Â¼È»¼ç±é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥Ó¥å¥Ã¥·ー¤¬ÃÆ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤¬¡¢12·î24Æü22»þ¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡È»Ï¤Þ¤ê¡É¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡È½ª¤ï¤ê¡É¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡¡Æü¾ï¤¬Â³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ§¤ê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¤Î¼º¤¤¡¢¤Õ¤µ¤®¹þ¤àÃË¡¦ÅÏ²ñ´î°ìÏº¡Ê70ºÐ¡Ë¤È¡¢ºÍÇ½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÌ´¤òÄü¤á¤¿ÀÄÇ¯¡¦º´¡¹ÌÚ¾¢¡Ê28ºÐ¡Ë¤ÎÀ¤Âå¤âÀ³Ê¤â°Û¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¤¤Ã¤«¤±¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ô¥¢¥Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¤òºÆ¤ÓÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£Èþ¤·¤¤¡Ö·î¤Î¸÷¡×¤ÎÀûÎ§¤ò¤á¤°¤ë¸òÎ®¤È¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò°û¤ß¸ò¤ï¤¹»þ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤ä½ý¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÁÓ¼º¤«¤éºÆÀ¸¤Î²áÄø¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Ô¢Â¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤ÇÂå¡¹Â³¤¯¾®¤µ¤Ê»þ·×Å¹¤ò±Ä¤à¿¦¿Íµ¤¼Á¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦´î°ìÏº¡£2Ç¯Á°¤ËºÇ°¦¤ÎºÊ¡¦¾®É´¹ç¤ò¼º¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤¿¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕ¤ËÂ¤ò»ß¤á¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄÇ¯¡¦¾¢¤È½Ð²ñ¤¦¡£´î°ìÏº¤Ï¡¢¡Ö¥É¥Ó¥å¥Ã¥·ー¤Î¡Ø·î¤Î¸÷¡Ù¤òÃÆ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾®É´¹ç¤ÎÀ¸Á°¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¾¢¤È¥Ô¥¢¥Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¾®É´¹ç¤«¤é¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡Ô¢Â¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·ÝÎò50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¥Ô¥¢¥Î¤ÎÌÔÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè36²ó¥ä¥ó¥°¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¤ÇÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÀÐÅÄ¿¿Íµ»Ò¡£Âè36²óÂç¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø¿Í¼Á¤ÏµÓËÜ²È¡Ù¤Ï¡ÈµÓËÜ²È¤¬¸½¼Â¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¡É¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿µÕÅ¾¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢12·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÀÐÅÄ¤Î¥ä¥ó¥°¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¼õ¾Þ¸å¡¢½é¤á¤Æ½ñ¤²¼¤í¤¹ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ø´Æ»¡°å Ä«´é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØPICU ¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÊ¿ÌîâÃ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÔ¢Â¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÎëÌÚ¹¯Ê¿¡¢´ÆÆÄ¤ÎÊ¿Ìî¡¢µÓËÜ¤ÎÀÐÅÄ¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¢£Ô¢Â¼È»¡ÊÅÏ²ñ´î°ìÏºÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦º£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡È¤¹¤´¤¯²¹¤«¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ªÏÃ¤À¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡ÈËÍ¥Ô¥¢¥Î¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¤É¤¦¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤ººÇ½é¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¦º£¥Ô¥¢¥ÎÎý½¬¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÄËÜÅö¤Ë¸°È×¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÀèÀ¸¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«½ÐÍè¤ë¤«¤Ê¤È¼«¿®¤â¾¯¤·¤Å¤Ä²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥¤¥ó¤â¥µ¥Ýー¥È¤âÌò¤ò±é¤º¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼çÌò¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ï¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¡¢¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»þ¤è¤ê¤âºîÉÊ¼«ÂÎ¤Î°ì¤ÄÊÌ¤Î²ÙÊª¤òÇØÉé¤ï¤Ê¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ÂºÝ¤Ë´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Î´¶³Ð¤Ç¸À¤¦¤È¡È¤ªµÒ¤µ¤ó¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÉáÃÊ¤è¤ê¤â¶¯¤¯¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éº£¥Ô¥¢¥Î¤Î·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ë»ý¤Ã¤¿°õ¾Ý¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤æ¤¨¤Ëº£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤È¤ÏµÕ¤Ë¿·Á¯¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ìー¥È¤ÊÊª¸ì¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î»×¤¤¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¡¢À»Ìë¤Î¤Ò¤È»þ¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤â¿´¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¡Èº£¤À¤«¤é¤³¤½¿·¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡É¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅÏ²ñ´î°ìÏº¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ï¥·¥ã¥¤¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£¤¿¤À¤·¤³¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï³°¤«¤é¤Ï¤½¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤è¤¯¤¤¤ëÊÐ¶þ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À±ü¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤ä¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤È¤Î»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î¤Ë¿¨¤ì¤ë»ö¤Ç¤³¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤â¾¯¤·¤º¤Ä²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´î°ìÏº¤Ï¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÆüËÜ¤ÎÃË¤ÎÅµ·¿¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¼ã¤¤½÷ÀµÓËÜ²È¤µ¤ó¤Î½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤ÎÃË¤ò¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î±é½Ð²È¤È¶¦¤Ë¼ê¤ò·È¤¨¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸º£²ó»ä¤¬¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥É¥Ó¥å¥Ã¥·ー¤¬ÃÆ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡£ÊüÁ÷¤â¤Ê¤ó¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥¤¥Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ªÏÃ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¿§¡¹Í½Äê¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤ª²È¤Ç¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎëÌÚ¹¯Ê¿¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¥³¥á¥ó¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤¬¿ô¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤Ê¼Á´¶¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¿¼¤¤°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¿ÍµÓËÜ²È¡¦ÀÐÅÄ¿¿Íµ»Ò¤µ¤ó¡£¤Û¤ó¤Î1Ç¯Á°¤Þ¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¥ä¥ó¥°¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÊ¿ÌîâÃ´ÆÆÄ¡£¡Ø´Æ»¡°å Ä«´é¡Ù¡ØPICU¡Ù¤½¤·¤Æº£Ç¯¤â¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Í¡¹¤Î¿´¤òÂÇ¤Ä¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ç±é¤ÏÔ¢Â¼È»¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢ÇÐÍ¥À¸³è50Ç¯¤«¤Ä70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢ËÜºî¤Îº²¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¿ÍµÓËÜ²È¤Î¿ð¡¹¤·¤¤´¶À¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Î½ÏÎý¤Î±é½Ð¡¢¤½¤³¤Ë²Ã¤ï¤ë±ß½ÏÌ£¤Î¤¢¤ëÌ¾Í¥¤Î¼Çµï¡£³Î¤«¤Ë¿´¤Ë¶Á¤¯Â£¤êÊª¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ê¿ÌîâÃ¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈÁÇÅ¨¤ÊµÓËÜ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¿´¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤»ö¤òÂç»ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Ë¤½¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¡×´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤âÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¿´²¹¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£ºÇ°¦¤Î¿Í¤òË´¤¯¤·¡¢À¸¤¹ÃÈå¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿70ºÐ¤ÎÃË¤¬ºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ë²áÄø¤òÔ¢Â¼È»¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¬±ü¿¼¤¤¤ª¼Çµï¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÀÐÅÄ¿¿Íµ»Ò¡ÊµÓËÜ¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ä¡¢³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¡£Ã¯¤·¤â¤¬»ý¤Ä¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¸å²ù¤Î·çÊÒ¤ò¡¢¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç½ñ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£´î°ìÏº¤È¾¢¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÄ©Àï¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë