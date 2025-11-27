UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 コペンハーゲンとカイラト・アルマトイの試合が、11月27日02:45にパルケン・スタジアムにて行われた。

コペンハーゲンは鈴木 淳之介（MF）、ビクター・ダダソン（FW）、ロベルト（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカイラト・アルマトイはエジミウソン・サントス（FW）、ダスタン・サトパエフ（FW）、ジョルジーニョ（FW）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。コペンハーゲンのビクター・ダダソン（FW）がヘディングシュートを決めてコペンハーゲンが先制。

ここで前半が終了。1-0とコペンハーゲンがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分コペンハーゲンが追加点。ヨルダン・ラーション（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

64分、カイラト・アルマトイが選手交代を行う。ダン・グラゼル（MF）からオルジャス・バイベク（MF）に交代した。

68分、コペンハーゲンは同時に2人を交代。ヨルダン・ラーション（FW）、ウィリアム・クレム（MF）に代わりモハメド・エルユノシ（MF）、マッズ・エミル・マドセン（MF）がピッチに入る。

69分、カイラト・アルマトイは同時に2人を交代。ジョルジーニョ（FW）、ワレリー・グロムイコ（MF）に代わりギオルギ・ザリア（FW）、ユーグ・スタノエフ（FW）がピッチに入る。

73分コペンハーゲンが追加点。ロベルト（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

78分、カイラト・アルマトイは同時に2人を交代。ダミル・カサブラト（DF）、エジミウソン・サントス（FW）に代わりアディレト・サディベコフ（MF）、リカルジーニョ（FW）がピッチに入る。

79分、コペンハーゲンは同時に2人を交代。ロベルト（FW）、鈴木 淳之介（MF）に代わりユスファ・ムココ（FW）、ヨラム・ザグ（DF）がピッチに入る。

81分、カイラト・アルマトイのダスタン・サトパエフ（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

さらに90分、カイラト・アルマトイのギオルギ・ザリア（FW）のアシストからオルジャス・バイベク（MF）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

その後もコペンハーゲンの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、コペンハーゲンが3-2で勝利した。

なお、コペンハーゲンに所属する鈴木 淳之介（MF）は先発し79分までプレーした。

2025-11-27 04:50:18 更新