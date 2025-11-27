国際サッカー連盟（FIFA）は25日、12月5日（日本時間6日）に米国で行われる26年W杯北中米大会の組み合わせ抽選の詳細を発表した。出場チームを4段階に格付けするポット分けで、世界ランク18位の日本は第2ポットに入った。また、FIFAランク上位4カ国は1次リーグを首位通過した場合、準決勝まで対戦を避けられる方式が今大会から初めて導入される。

日本の第2ポット入りが確定し、来年3月に残り6の出場国が決まる欧州プレーオフ（PO）と大陸間POの勝者が第4ポットに入ることが決まった。欧州PO出場国にはFIFAランク12位のイタリア、同21位のデンマークもいる。仮に勝ち上がれば強力な第4ポットになる。

「天国」の組み合わせは開催国枠で第1ポットのカナダ、第3ポットに南アフリカ、第4ポットはニュージーランドか。一方、王国ブラジルや前回大会優勝のアルゼンチン、第3ポットながら怪物ハーランドを擁するノルウェー、さらに欧州POを勝ち抜いたイタリアと同組となれば「地獄」となる。

むろん、史上最強とも言われる森保ジャパンには心強いデータもある。18年7月の就任以降、W杯優勝国との対戦成績は5勝2分け1敗とキラーぶりを発揮している。前回大会でもドイツ、スペインに勝利した。「地獄」組も史上最強の森保ジャパンにはむしろ望むところだ。

《B組は大陸横断の可能性》第1ポットでもっともFIFAランクの低いカナダと同じB組はバンクーバーなど西海岸と東海岸のトロントにも試合会場があり、1次リーグでは唯一、大陸を横断する可能性がある。長距離移動と時差に苦労しそうだ。メキシコと同じA組、米国南部に会場が集中するF、H組は暑さも難敵になりそうだ。