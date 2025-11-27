「出場36分は理解できない」“７戦６敗”の大不振で監督交代説浮上のリバプール、伝説OBが電撃就任なら遠藤航の立場は劇的に向上か「レギュラーとなるのは確実」
遠藤航が所属するプレミアリーグ王者リバプールの不振が続いている。
11月22日のノッティンガム・フォレスト戦で０−３と本拠地アンフィールドで手痛い黒星を喫したリバプール。これでリーグ戦はここ７試合で６敗と大スランプだ。順位は12位まで下がってしまった。
アルネ・スロット監督の進退が騒がれているのも当然だろう。そしてその後の指揮をとる可能性のある人物として、レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督の名前が浮上した。現役時代にリバプールで活躍したレジェンドOBだ。
実現の可能性はともかく、スロットからアロンソに監督が代われば、大きな変化があることは想像にかたくない。リバプールの専門サイト『Rousing The Kop』は、遠藤の出場機会が増えるかもしれないと報じた。
同メディアは「今季、エンドウはリバプールでの出場機会の少なさに不満を抱いており、今月の日本代表でもその懸念を表している。プレミアリーグで今季は出場36分。今季のリバプールの守備の悪さを考えれば、とても理解できないことだ」と伝えている。
「カーティス・ジョーンズやアレクシス・マカリステルといった選手たちのほうが優先されてきた。日本代表は守備でより堅実さをもたらすにもかかわらず、だ。例えば2023-24シーズン、ユルゲン・クロップの下でエンドウがスタメンだったリバプールは、１試合平均0.73失点だった。現在は平均1.11失点だ」
「だが、なぜだかスロットは彼をチームから外した。現在守備が苦しんでいるのは不思議ではない。現役時代を考えれば想定されたことだが、アロンソは最終ラインをタイトに保つことを重視している。守備でエンドウがリバプールに与えてきた影響の大きさは明らかで、アロンソの下ならレギュラーとなるのは確実だろう」
守備のもろさが指摘されるリバプールだけに、遠藤の重要性を指摘する声もある。クラブは今後もスロットにチームを委ねるのか、そして遠藤の今後の起用法に変化はあるのか、進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
