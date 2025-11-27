俳優の國村隼（70）が12月24日放送のフジテレビスペシャルドラマ「ドビュッシーが弾けるまで」（後10・00）で主演を務める。最愛の妻を失った男が、ピアニストの夢を諦めた青年と出会い、ピアノのレッスンを通して再び歩み出す姿を描く。

國村は芸歴50周年で初めてピアノ演奏に挑戦する。多忙なスケジュールの合間を縫って猛練習を行っている。「今練習していますが、撮影までになんとか必要とされることができるように…本当に鍵盤ってどれがどうなのかというところから始まったので、まだ不安は残っています。けれど、先生に導かれながら、ある程度まではどうにかできるかなと自信も少しずつ芽生えてきています」と手応えを口にした。

脚本を手がけるのは、第36回ヤングシナリオ大賞で大賞を受賞した石田真裕子氏。同賞はこれまで坂元裕二氏、野島伸司氏、野木亜紀子氏らを輩出してきた。新進気鋭の脚本家がピアノとウイスキーを題材とし、クリスマスイブの夜に温かい物語を届ける。

監督は今年大きな話題となった「波うららかに、めおと日和」の平野眞氏が手がける。國村の相棒を務めるた「夢を絶った青年」を演じる俳優は近日中に発表される。國村は「クリスマスにふさわしいお話だなと思います。クリスマスはいろいろ予定もあると思いますが、よかったらお家でこのドラマをご覧ください。あったかくなると思います」と呼びかけた。