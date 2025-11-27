UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 パフォスとモナコの試合が、11月27日02:45にアルファメガ・スタジアムにて行われた。

パフォスはアンデルソン（FW）、ドミンゴス・クイナ（MF）、ミスラブ・オルシッチ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコは南野 拓実（MF）、フォラリン・バロガン（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。モナコのマグネス・アクリウシェ（MF）のアシストから南野 拓実（MF）がゴールを決めてモナコが先制。

しかし、18分パフォスが同点に追いつく。ミスラブ・オルシッチ（FW）のアシストからダビド・ルイス（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、26分モナコが逆転。フォラリン・バロガン（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とモナコがリードしてハーフタイムを迎えた。

パフォスは後半の頭から選手交代。ダビド・ゴルダル（DF）からブルーノ・ランガ（DF）に交代した。

57分、パフォスが選手交代を行う。ドミンゴス・クイナ（MF）からジャジャー（FW）に交代した。

65分、モナコは同時に2人を交代。アレクサンドル・ゴロビン（MF）、ラマイン・カマラ（MF）に代わりリュカ・ミシャル（FW）、ママドゥ・クリバリ（MF）がピッチに入る。

69分、パフォスが選手交代を行う。アンデルソン（FW）からモンス・バスアミナ（FW）に交代した。

77分、モナコは同時に2人を交代。南野 拓実（MF）、バンデルソン（DF）に代わりアンス・ファティ（FW）、ティロ・ケーラー（DF）がピッチに入る。

79分、パフォスが選手交代を行う。ブラド・ドラゴミル（MF）からナニー・ディマタ（FW）に交代した。

後半終了間際の88分パフォスのモナコの選手によるオウンゴールにより2-2に追いつく。

その後もモナコの選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、モナコに所属する南野 拓実（MF）は先発し77分までプレーした。5分にゴールを決めた。

