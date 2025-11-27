主演：WEST.藤井流星、共演：Travis Japan七五三掛龍也。オシドラ史上最高火力の“イヤミス劇場”『ぜんぶ、あなたのためだから』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月10日からテレビ朝日系オシドラサタデー枠で、藤井流星主演『ぜんぶ、あなたのためだから』が放送決定。共演に七五三掛龍也を迎え、オシドラサタデー史上最高火力のラブサスペンス――衝撃の“イヤミス劇場”が届けられる。

■物語に登場する人物は全員“偽善者”

『ぜんぶ、あなたのためだから』は、夏原エヰジ（なつばら・えいじ）による同名小説が原作。2018年『Cocoon』で第13回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞し、同作を改題した『Cocoon 修羅の目覚め』（講談社）で2019年にデビュー、同シリーズが大きな反響を呼んでいる気鋭の作家・夏原エヰジが、2025年3月に発表したばかりの話題作だ。

幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香。結婚式にいたカメラマンの桜庭によると、どうやらシャンパンに毒が混入していた模様――まさか犯人は結婚式に出席していた参列者の中に!? 犯人捜しに乗り出す新郎・林田和臣と桜庭だったが、容疑者でもある彼女の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかに…。さらに沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてきて…？

物語に登場する人物は全員“偽善者”、そして次々と明らかになる“衝撃の事実”――。読んだら“人間不信”になる、エゴイスティックミステリーとして多くの読者を虜にし、話題を呼んできた『ぜんぶ、あなたのためだから』。そんな愛憎渦巻くラブサスペンスを、2026年1月期のオシドラサタデーで初ドラマ化。2021年1月にスタートし、これまで5年間愛されてきた枠で、かつてないまったく新しいジャンルとして2026年の幕開けを飾る。

■藤井流星の役どころは、結婚式当日に妻が何者かに毒を盛られる“悲劇の新郎”

オシドラ史上最高の衝撃作『ぜんぶ、あなたのためだから』に主演するのは、WEST.の藤井流星。2014年に『アゲイン!!』（MBS）でドラマ初主演を務めると、その後も数々の作品で主演を務め、テレビ朝日系ドラマへの出演は『鹿楓堂よついろ日和』（2022年）、『18歳、新妻、不倫します。』（2023年）以来となる。

端正なビジュアルと落ち着いた演技で、作品を経るごとに着実に知名度を高めてきた藤井。今作では、結婚式当日に妻が何者かに毒を盛られる“悲劇の新郎”を演じる。

今作への出演に 「ラブサスペンスというジャンルは初めてなので、すごくワクワクしました」と興奮した様子を見せ、「どう事件に迫っていくのか、結末を予想しながら見ていただけたらうれしいです。ぜひご期待ください！」と語る藤井。

幸せの絶頂で、悲惨な目に遭った新郎・林田和臣。毒を盛られた最愛の妻の「ために」、犯人探しに奔走する。誰よりも正義感が強く、犯人を自分自身で見つけるべく動き始めるが…？

柔軟な演技力で幅広いジャンルに対応してきた藤井が、今作では超攻撃型のラブストーリー、かつ戦慄のラブサスペンスに挑戦。果たしてどんな新郎・和臣を描き出すのか注目だ。

■七五三掛龍也は、鋭い観察眼で真相究明のために力を注ぐカメラマンを熱演

そして藤井とともに『ぜんぶ、あなたのためだから』を、最高のラブサスペンスに昇華させる共演者には、七五三掛龍也が決定。Travis Japanのメンバーとして活躍するかたわら、近年はドラマ、舞台での活躍も目覚ましい注目度急上昇中の若手俳優だ。

配信ドラマ『私の夫と結婚して』（2025年 Amazon Prime Video）での好演も記憶に新しく、『私たちが恋する理由』（2024年）以来のテレビ朝日ドラマ出演となる七五三掛が今作で演じるのは、和臣と沙也香の結婚式にカメラマンとして出席していた桜庭蒼玉。撮影した写真から、事件のヒントを導き出したことで、和臣に強く請われ、和臣の「ために」真相究明に付き合うことに…。鋭い観察眼を持ち、シニカルな言葉で事件の核心を衝いていく。

演じる桜庭という人物について七五三掛は「僕とは真逆な人物」と語り、「自分が普段あまり言わない言葉がセリフにもあるので、それをどう演じていこうか楽しみ」と撮影に向けたワクワクをにじませている。

■藤井流星と七五三掛龍也には、ある共通点が…

ドラマ初共演となる藤井と七五三掛だが、実はふたりにはある共通点が…。黒柳徹子が出演する朗読劇『ハロルドとモード』で、藤井は2021年版、七五三掛は2025年版のハロルド役を演じているのだ。時を超えて、黒柳の“恋人役”をを演じた藤井と七五三掛――。新旧のハロルド役がついに相まみえ、今作『ぜんぶ、あなたのためだから』で待望の初共演を果たす。

「読後にイヤな気持ちになるミステリー」＝“イヤミス”。人間のドロドロとした心理描写や登場人物の闇を描き、その読後感のすっきりしなさやモヤモヤ感といった独特な魅力がクセになると言われ、人気を博している。

今作『ぜんぶ、あなたのためだから』も、まさにその真骨頂とも言える作品。登場人物全員が容疑者であり、その全員に動機があり、しかも全員が“イヤなやつ”――。少しもオシドラっぽくない“イヤミス”と“ラブサスペンス”が融合する、高濃度で刺激的な展開が毎週末、あなたを魅惑の世界に誘う。

愛する妻に毒を盛った犯人は誰なのか？ そしてその動機とは……？ 謎を解き明かすべく奔走するふたりに対峙する、曲者揃いの【参列者＝容疑者】たちの解禁も待たれる。激しく入り乱れる先の見えない展開から目が離せない。

■藤井流星、七五三掛龍也、原作者・夏原エヰジ コメント