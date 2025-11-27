与野党の党首が国の根幹に関わる重要政策などを、大所高所から論じ合うのが党首討論の目的のはずである。

しかし、中小政党の党首の持ち時間が１人数分では、論戦が深まるはずがない。与野党は時間の延長を含め、国会運営の在り方を見直すべきだ。

高市内閣が発足して以降、初めての党首討論が開かれた。

立憲民主党の野田代表がまず取り上げたのは、台湾有事に関する高市首相の答弁についてだ。

首相は先の衆院予算委員会で、中国が台湾を海上封鎖して米軍が来援し、中国が武力行使に踏み切った場合には「存立危機事態になり得る」と述べていた。

野田氏は、集団的自衛権の限定的な行使に関わるこの答弁に対して中国が反発し、日中関係が悪化していることについて、「責任を感じているか」と詰め寄った。

首相は、具体論に踏み込まなければ野党に「予算委を止められる可能性もあり、誠実に答えた」と述べる一方、個別具体的な状況に即して判断するのが政府の統一見解だと強調した。

首相の答弁が、従来の政府見解から踏み込んでいたのは事実だ。だが、これは、立民の岡田克也氏が予算委で繰り返し問いただしたことに答えたものだ。

答弁を執拗（しつよう）に迫った立民の責任を棚上げし、首相を責め立てる野田氏の姿勢は理解に苦しむ。

野田氏はまた、首相在任中の２０１２年に尖閣諸島を国有化し、中国が猛反発したことに触れ、現状は「国有化で生まれた摩擦より深刻ではないか」と述べた。今と当時を比べ、どちらが深刻か論じることに何の意味があるのか。

国民民主党の玉木代表は、所得税の課税が始まる「年収の壁」について、１７８万円に引き上げるよう求めた。首相は「目標に向けてともに歩みたい」と応じた。

政権運営への国民民主の協力を得る狙いがあるようだが、非課税枠を安易に拡大すれば税収が減ることを忘れてはならない。

公明党の斉藤代表は、非核三原則の維持を求めた。参政党の神谷代表は、「スパイ防止法」に関する見解を尋ねた。

野田氏の持ち時間は２８分だった一方で、玉木氏は８分、斉藤氏６分、神谷氏３分と短く、議論を掘り下げることはできなかった。

海外に比べ、日本の首相は国会審議に多くの時間を割いている。首相の予算委の出席日数を減らす代わりに、党首討論の時間を増やすことを検討してはどうか。