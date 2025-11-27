4勝11分け21敗で最下位に低迷し、既に来季のJ2降格が決まっている新潟はオフ明けの26日、新潟・聖籠町のアルビレッジで30日のホーム最終戦となる柏戦に向けて練習を再開した。18日に今季限りでの契約満了が発表されたDF堀米悠斗主将（31）は残り2試合を全力で戦い、サポーターに結果で感謝を伝えることを誓った。

ピッチでは声を出して仲間を引っ張り、練習後のファンサービスは笑顔で対応。退団が決まっても、そこにはいつも通りの堀米の姿があった。在籍9年目の主将は、万全の準備をして今季残り2試合に臨む決意を語った。

「（サポーターに）感謝を伝えたいし、それを伝えられるのはあと2試合、ピッチの上だけ。結果でしっかり恩返ししたいです」

18日の契約満了発表後、19、20日の両日も練習は一般公開されたが、発熱で不参加。この日は21日の復帰後では初の一般公開日でファンサービス対応もあり、約350人が練習場に足を運んだ。サポーターからは面と向かってだけでなく、SNS上でもねぎらいや感謝の言葉をもらい「自分がやってきたことが間違いじゃない、と肯定してくれる存在」と改めて感謝した。

クラブからは「シンプルにピッチ上での評価」で契約満了を提示されたという。新潟で選手生活を全うしようと数年前に代理人も外した。「まさか」という思い、悔しさも込み上げたが「まだまだできる」と、移籍先を探すために早めの発表を選択。プロ5年目の22歳で加入したクラブには「感謝の気持ちがめちゃくちゃ強い」と話し「でも（選手としては）見返してやる、くらいの反骨心を持たないと。寺さん（寺川能人強化本部長）を見返してやりたい」と笑顔で語った。

加入当初はポジション争いに敗れることも多かった。悔しさを糧に成長。6季連続で主将も務める。「自分の取り組みに対しては胸を張って新潟を出られるかな」とうなずく。

何よりクラブワーストタイの17試合勝ちなし（4分け13敗）の不名誉な記録を柏戦で止めなくてはならない。「本当に変わらず、全力で日々を過ごしたい」と堀米。新潟への感謝の思いを、ピッチ上で表現する。（西巻 賢介）

《40歳・千葉、現役続行に意欲》20日に契約満了が発表された40歳の千葉は、チームにエールを送った。J1で3シーズンを過ごし「チームも個人もレベルが高いところでやるのはできるが、やり続けることが難しい」と強調。来季の新潟には「やりたいと思う新しいサッカーを構築してほしい」と語った。自身は元新潟で年齢が1つ上の矢野貴章（J3栃木SC）ら先輩たちの背中を追い、どのカテゴリーでも「来る話は全部聞きたい」と現役続行に意欲を示した。