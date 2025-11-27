「ミウラ・ビーチ・マーケット」の会場。左側の施設で海産物が販売される＝２６日、三浦市南下浦町上宮田

東京湾に面した三浦市の北下浦漁港（上宮田地区）で３０日、「海業」の可能性を探るためのイベント「ミウラ・ビーチ・マーケット」が初めて開催される。市から業務委託された三崎観光（同市）の主催で、新鮮な地元海産物の購入やバーベキューが楽しめる。

漁港内の倉庫や周辺では、水揚げされて間もない地元の新鮮な魚介類を販売。整地した空き地にはテーブルを並べ、購入した水産物をその場で食べる「浜焼き」コーナーが設けられる。

隣接する特設ブースでは手作りアクセサリーやペット関連商品などを販売するほか、カレーなどのキッチンカーが来る。子どもたちが楽しめる「お魚タッチプール」も用意される。

北下浦漁港は京急線三浦海岸駅から徒歩約１０分とアクセスに恵まれている。マダイやアジ、イカ、貝類など多様な海産物を水揚げしているが、地元の三和漁業協同組合上宮田支所の組合員は１７人と後継者難でピーク時の４分の１に減っている。

イベントは、漁業者の多角経営化を図る海業展開の可能性を探るための実践的な検証。２０２５年度は海業振興を支援するための国の交付金５００万円を充てて事業を進めているが、将来的には行政の支援がなくても定期的に直売所や浜焼きコーナーの開設を目指す。

市海業水産課の担当者は「海業の推進には、まず北下浦漁港に足を運んでもらい、魅力を感じてもらうことが第一。今回のイベントは今後の試金石になる。多くの人に来場してほしい」と呼びかけている。

午前１０時〜午後３時。荒天中止。問い合わせは、三崎観光電話０４６（８５４）９１８４。