鍋料理で心も体も温まりたい―。そんな時、いろいろな味が楽しめる「鍋つゆ」があると便利だ。今シーズン向けに食品メーカー各社は個性的な新商品を相次いで発売。幕末の志士をイメージしたり、海外料理の要素を採り入れたりした商品が登場し、体を温めて体調を整える温活を意識した商品も好評だ。（共同通信社＝出井隆裕記者）

ヤマキ（愛媛県伊予市）は「龍馬鍋つゆ 地鶏だし塩」の販売を開始した。幕末の志士、坂本龍馬が人生で最後に食べようとしたといわれるシャモ鍋をイメージ。シャモ系地鶏のだしのうまみに高知県産ショウガを利かせ、コクがありながらもすっきりした味わいに仕上げた。標準小売価格は324円。

ミツカン（愛知県半田市）は「鍋THE WORLD トリュフ香るマンハッタンクラムチャウダーテイスト」を発売した。米ニューヨークの中心街、マンハッタンの名物料理を参考にした鍋スープだ。トマトとハマグリのうまみが溶け込んだスープに、ふわりと香るトリュフをアクセントにした。参考小売価格は494円。

キッコーマン食品（東京）は「キッコーマン 芯からぽっと 生姜みぞれ鍋」を新発売した。焼きアゴ、ホタテ、コンブのだしに、大根おろしの甘みと削りガツオの風味を加えた。具材は豚バラ肉や白菜、シメジなどが合う。「体の中からポカポカが続く鍋つゆ」（同社担当者）。希望小売価格は214円。（いずれも価格は変動する場合があります）

