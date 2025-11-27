被爆の惨状を生々しく描いた作品が並ぶ企画展＝平塚市役所

広島市立基町高校（同市中区）の歴代の生徒らが描いた「原爆の絵」６３枚が、平塚市役所に展示されている。被爆体験証言者から聞いた被爆時の光景を現代の高校生が描いた作品が並び、当時の状況を生々しく伝えている。１２月２４日まで。

会場には、原爆投下により全身にやけどを負ってさまよう人や、がれきの下から死体が発見された様子、積み上げられた「焼却」待ちの死体などを描いた作品が並ぶ。それぞれの絵には被爆体験証言者と描いた生徒の名前、場面の説明が付き、言葉だけでは表現しきれない惨状を想起させる。

原爆の絵の制作は、被爆の実相を後世に残すことなどを目的に、広島平和記念資料館（広島市中区）を運営する広島平和文化センター（同）が同校の協力を得て以前から実施している。

今回の企画展は、平塚市が平塚空襲・終戦８０年と核兵器廃絶平和都市宣言４０周年の事業として、複製画を借りて行っている。市行政総務課の担当者は、「若い高校生が描いた作品を、若い世代にも見てもらえるといい」と話している。

展示は市役所本館１階多目的スペースで、平日の午前８時半〜午後５時。問い合わせは、同課電話０４６３（２１）９７５４。