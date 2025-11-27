WEST．藤井流星（32）が、テレビ朝日系の1月期オシドラサタデー「ぜんぶ、あなたのためだから」（26年1月10日開始、土曜午後11時）で主演を務めることが26日、分かった。

初共演のTravis Japan七五三掛（しめかけ）龍也（30）とタッグを組む。

物語は、さまざまなラブストーリーを届けてきた「オシドラ」枠でも過去例を見ない超攻撃型ラブストーリー。結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦のために犯人捜しに奔走する夫・林田和臣を藤井が、新郎のために協力するカメラマン・桜庭蒼玉を七五三掛が演じる。祝福にあふれるはずの結婚式会場で、偽善者たちのエゴにまみれた悪意と殺意が明らかになっていく。

藤井はオシドラ初主演。「和臣と桜庭のバディが、どのように事件に迫っていくのか、毎話さまざまな“イヤなヤツ”が出てきますので、その人たちとの対決はぜひ注目していただきたいです」と見どころを挙げた。七五三掛は役柄のために黒髪にイメチェン。「演じる桜庭はいい意味で“裏切り”というか、これまで自分が演じてきた役とはまた全然違った役なので、新たな一面をお見せできたら」と意気込んだ。