¥É·³¤ËÏ¯Êó¥é¥Ã¥·¥å¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´°àú¡×¡¡º£ÅÙ¤Ï24ºÐ¥É¥é2¡¢À¤³¦°ì¤«¤é1¤«·îÂ¤é¤º
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Êá¼ê¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢º§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Î¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥Ñ¥ï¡¼¤µ¤ó¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶¦Æ±Åê¹Æ¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤â½ËÊ¡¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢º§ÌóÊó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤òÇØ·Ê¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¡¢¤ªÁê¼ê¤Ë»ØÎØ¤òÂ£¤Ã¤¿¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡£¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤µ¤ó¤Îº¸¼êÌô»Ø¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥À¥¤¥ä¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿2¿Í¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Î°¦¡ª¡¡¤â¤¦¤¹¤°¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¡õ¥ß¥»¥¹¡É¤Ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡¡¤³¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï!!!¡¡ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë´°àú!!!¡¡ 2¿Í¤È¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!¡×¡Ö»ØÎØ¤Îµ¨Àá¤À¤Í¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö2¿Í¤Î°¦¤È¹¬¤»¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëºÇ¹â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤Î¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï2022Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é2½äÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÍË¾³ô¡£¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º£µ¨¤Ï53»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.204¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢24ÂÇÅÀ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥ÉÆâÌî¼ê¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥É³°Ìî¼ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¥¤¥ä¡¼Åê¼ê¤âº§Ìó¤òÈ¯É½¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤«¤é1¤«·î¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤´Ö¤Ë¡¢¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë