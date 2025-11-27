巨人のリチャード内野手（２６）が２６日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１２月２１日に結婚することを発表した。お相手は元ＨＫＴ４８で、音楽ユニット「ＳＨＯＯＴ ＴＨＥ ＭＯＯＮ」でボーカルを務める外薗（ほかぞの）葉月（２６）。年俸１６００万円増の２６００万円でサインし、飛躍を支えてくれた愛妻のため、来季のさらなる飛躍を誓った。田中瑛斗投手（２６）も契約更改で結婚を発表し、巨人歴代２位となる５２０％アップの年俸４６５０万円でサインした。

腹をくくった男のまなざしだった。赤のネクタイを締めたリチャードが「よろしくお願いします！」と、声を張り上げて会見場に現れた。１２月２１日に婚姻届を提出する予定で、飛躍を支えてくれたパートナーと歩む来季に向けた思いがあふれ出た。

「一番近くで見守ってくれていましたし、すごく感謝の気持ちがあります。頑張らないといけないなという思いにさせてもらえる存在なので、感謝しながら来年も頑張りたいです」

「１学年上で福岡在住の女性」としてきた愛妻は元ＨＫＴの外薗葉月。リチャードは、２年前に知人の結婚式で一目ぼれした愛きょう抜群の笑顔と、ＨＫＴ４８時代に「チームＴ２」の副キャプテンを務めた明るい人柄に支えられてきた。ファッションセンスに目をつけた総合プロデューサーの秋元康氏の勧めで、メンバーでありながらＨＫＴの１７枚目のシングル「恋するＲｉｂｂｏｎ！」の衣装をデザインした過去もある。マルチに才能を発揮するパートナーに、業界は違えど刺激を受けてきた。

契約更改では倍増以上の年俸２６００万円でサイン。５月に秋広、大江とのトレードでソフトバンクから加入すると、夏場以降に定位置をつかみ、初挑戦のセ・リーグで才能を開花させた。「ホームラン１１本を打てたことをすごく評価してもらって、確実性をもう少し上げていけたらと言われたので、そこを取り組んでいきたい」。バラ色のオフとなったが、満足感はみじんもない。数字の目標も立てず、「全力プレーが目標」と謙虚に語った。

来年４月から東京で新婚生活が始まる。「１人だけの問題じゃなくなる。背負わないといけないので、自覚は芽生えています」。伴侶とともに、人生の新章がスタートする。（内田 拓希）

〇…リチャードが結婚する外薗葉月は自身のインスタグラムで報告。ツーショット写真に連名の直筆メッセージを添えて投稿した。