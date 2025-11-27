大谷翔平、ＷＢＣは二刀流？打者専念？「何通りかプランは持っておくべき」前回と同じ２度先発→決勝ブルペン待機が理想も

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、オンライン取材に応じ、前日２４日（同２５日）に出場を表明した第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて「ずっと出たいと思っていた。前回以上に来年のＷＢＣも素晴らしくなる」と決意を示した。起用法については今後、ド軍と侍ジャパンを交え議論を重ねる予定だが、打者に専念することも想定した。

画面越しの表情は晴れ晴れとしていた。前日にインスタグラムで２大会連続のＷＢＣ出場を表明した大谷が、日の丸への熱い思いを明かした。

「ずっと出たいと思っていた。前回初めて出場して素晴らしい大会だった。前回以上に来年のＷＢＣも素晴らしくなると思う。選ばれること自体、光栄なことなので楽しみ」

メジャーリーガーには投手を中心に出場に慎重になる選手も多いが、球団と話し合って出場が決定。井端監督には電話で報告した。

「日本を代表して、いろいろな選手とやれるというのはまた違う経験。ワールドシリーズとはまた別の大きい大会として、今も今後も重要になる」

今季は２年連続でワールドシリーズ（ＷＳ）を制し、４度目のＭＶＰに輝いた。脂の乗りきった３１歳。２度目のＷＢＣを絶頂期で迎えることを自覚している。

「トレーニングの反応的にも、体的には今がピークあたりなのかなと思っている」

優勝した２３年の第５回大会は二刀流でＭＶＰ。今回ＷＢＣの起用法は「まだ分からない」と話すにとどめた。今後、ドジャースと侍ジャパンが協議していく。前回大会は打者として打率４割３分５厘、１本塁打。投手では３登板し、決勝では胴上げ投手になった。日本としては前回同様に１次ラウンド（Ｒ）と準々決勝で２度先発し、決勝はブルペン待機とフル回転するのが理想だが、２３年９月に２度目の右肘手術を受けており、ド軍を含めて慎重にならざるを得ない事情もある。

投手復帰を果たした今季を終え、「これでリハビリが終わった、という感覚」と明かした大谷は、球団との起用法に関する話し合いを今後も続けるとした。ＷＢＣに出場した２３年は開幕からローテに入ったが、９月には右肘を手術。負担を考えて今大会は打者に専念するプラン、登板数やイニングを制限するプランなどが考えられる。現時点では複数の起用法をイメージしながら、ＷＢＣと２６年シーズンに備える。

「何通りかプランは持っておくべきだと思う。投げる、投げないにかかわらず。投げたパターンとしても何通りか、投げないパターンとしても何通りかプランを持っておくべきと思う」

仮に打者専念となっても、日本の中心であることは揺るがない。侍ジャパンへの合流時期は未定で大会直前になる可能性も高いが、「今回はある程度スケジュール、どういう流れになるか理解している。（大会に）入りやすさはある」と自信を口にした。ＷＢＣ２連覇へ、オフも最善の準備を進めていく。（安藤 宏太）

◆２３年ＷＢＣの大谷 ２月の宮崎合宿には参加せず３月上旬に来日。６日の阪神戦から出場した。９日の１次Ｒ初戦の中国戦（東京Ｄ）は先発登板して４回０封＆２点二塁打。準々決勝のイタリア戦（同）でも投打同時出場した。準決勝のメキシコ戦（マイアミ）では１点を追う９回に二塁打を放ち、サヨナラ勝ちにつなげた。決勝の米国戦（同）は１点リードの９回に登板し、最後は同僚のトラウトを三振に仕留めて胴上げ投手。投手はチーム最多９回２／３で２勝０敗１セーブ、防御率１・８６。打者は全試合に３番で打率４割３分５厘、１本塁打、８打点、１０四球。ＭＶＰに輝いた。