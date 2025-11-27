阪神が来季の新外国人として、今季はブルージェイズでプレーしたイーストン・ルーカス投手（２９）の獲得に動いていることが２６日、分かった。現地時間２５日に自由契約となったルーカスは１５０キロ超の直球にスライダー、チェンジアップなどを駆使する本格派左腕だ。今シーズンは６試合（５先発）に登板し、３勝３敗、防御率６・６６。３Ａでは１７登板（１３先発）して２勝３敗、防御率３・７８ながら奪三振率は９・５１を誇った。

チームはデュプランティエの去就が不透明な状況で先発候補の補強に動いており、ルーカスは合致する存在。加えて、昨季まではリリーフが主戦場で起用法の幅も広い。すでに、前パイレーツでマイナー通算８５本塁打のキャム・デバニー内野手（２８）の獲得交渉も大詰めを迎えており、球団初のセ・リーグ連覇に向けて着実に助っ人補強を進めている。

◆イーストン・ルーカス（Ｅａｓｔｏｎ Ｌｕｃａｓ）１９９６年９月２３日、米カリフォルニア州生まれ。２９歳。ペパーダイン大から１９年ドラフト１４巡目でマーリンズに入団。その後、オリオールズに移籍し、２３年に藤浪（現ＤｅＮＡ）とのトレードでアスレチックス入り。同年にメジャーデビューした。メジャー通算２０登板で４勝３敗、防御率８・０２。マイナー通算１６５登板で１３勝９敗、防御率３・７１。１９３センチ、８２キロ。左投左打。