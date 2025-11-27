◆ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）

今季のプロ野球のタイトル獲得者などを表彰する「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」が２６日、都内で行われ、阪神・佐藤輝明内野手（２６）がセ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）を受賞した。球団の野手ではＲ・バース、金本知憲に次いで３人目。１リーグ時代を含めると、生え抜き打者では１９４９年の藤村富美男以来となった。パはソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）が初のＭＶＰに選ばれた。

佐藤輝は感謝を伝えると決めていた。黒のタキシードに蝶ネクタイを締めて臨んだ晴れ舞台。最優秀選手賞の壇上で家族に「ありがとう！」を届けた後、昨年に亡くなった祖父を思った。「今日の姿を見せてあげたかった。それでも天国で見守ってくれている」。４０本塁打、１０２打点で２部門のタイトルも獲得。「素直にうれしい」と最高栄誉をかみしめた大砲は、決意を新たにした。

球団の野手ではＲ・バース、金本知憲に次ぐセＭＶＰ受賞。１リーグ時代を含めると、生え抜き打者では、１９４９年の藤村富美男以来、７６年ぶりの快挙だ。１位得票２４４は、同僚の石井の２１を大きく引き離した。来年３月のＷＢＣにも「選ばれたい」と気合十分。２５日には３年連続４度目のメジャーＭＶＰに輝いたドジャース・大谷も参戦表明しており「世界一のバッター。間違いなく」と尊敬し、打撃フォームも参考にする主砲は目を輝かせた。

「目の前で見たいし、何か聞けるチャンスがあったら聞いてみたい」。今年の日米ＭＶＰ受賞者が同じ侍のユニホームに袖を通し、共に世界一を目指す―。夢のようなストーリーをファンは心待ちにし、背番号８も「僕が頑張らないと話にならない」と思い描く。「日の丸を背負ってＷＢＣを戦うということは本当に名誉あること」と語気を強めた。

その先には、球団史上初のセ・リーグ連覇を狙う２０２６年シーズン。巨人・岡本、ヤクルト・村上らが米メジャー挑戦を表明する中、来季のＮＰＢの主役も絶対に譲らない。三塁手部門でベストナインとゴールデン・グラブ賞も受賞。３冠王の期待もかかる佐藤輝には、まだまだ進化の余地がある。「（来年も）ＭＶＰを目指す。チームを引っ張れるような活躍を」。球団レジェンドらも成し得なかった連続受賞で、新たな時代を先導していく。（中野 雄太）